Українські літаки Ан-225 «Мрія» і Ан-124 «Руслан» допомагають світу боротися з епідемією

Про це розповіли в авіакомпанії «Авіалінії Антонова», передає DW. Найбільший транспортний літак світу здійснив свій перший після модернізації політ, відправившись за вантажем в Китай. До цього вильоту над модернізацією транспортника рік працювали фахівці. Відзначається, що вантаж з Китаю «Мрія» має доставити в ЄС.

В авіакомпанії відзначили, що після польоту в Китай 11 квітня графік «Мрії» розписаний до середини травня. У зв'язку з цим, «Мрія» буде безперервно доставляти гуманітарні вантажі по всьому світу. Зазначається, що 22 квітня літак також доставить гуманітарний вантаж в Україну.

«Ми перевозимо одним рейсом стільки, скільки 5-6 "Боїнгів". Треба наразі швидко доправляти ці вантажі до країн, де спалах вірусу. Знаєте, як кажуть, дороге яєчко на Великдень», - зазначають в компанії.

Крім легендарної «Мрії» гуманітарні вантажі доставляють ще п'ять літаків Ан-124 «Руслан». Їх графік також розписаний на місяць вперед. Відзначимо, що всі ці рейси комерційні. Українські літаки доставляють гуманітарну допомогу в більш ніж 30 країн.

Керівництво авіакомпанії зазначає, що українські льотчики «такі ж герої, як і лікарі». На даний момент близько 200 українських пілотів і техніків знаходяться у відрядженнях.

«Вони летять іноді в епіцентр пандемії та просто виконують свою роботу», - відзначили в компанії.

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