"Переможна" хода фуфломіцина "Протефлазід" по українським лікарням здається потроху зупиняється

Незважаючи на всі хитрощі, піар-кампанії і стару добру корупцію, завдяки якій у препарату з’вилася купа лобістів, він потроху стає "токсичним" в медичних колах. І так звані "ліки від коронавіруса", як його намагаються представити самі виробники, вже набагато складніше "втюхати" лікарям», - повідомляють Весті.Уа.

"Протефлазід" - це 96% спиртовий розчин на двох травах - щучці і вейнику за ціною 300-600 гривень в залежності від обсягу. Препарату вже майже 20 років і весь цей час виробник заявляв, що це відмінні ліки від вірусів герпесу, гепатитів, грипу, ГРВІ, і навіть від ВІЛ-інфекції. А з недавнього часу виробник - компанія "Екофарм", в першу чергу зусиллями свого заступника директора Олександра Гриневича, стала просувати "Протефлазід" і як ліки від коронавирусу.

У той же час, не існує жодної міжнародної наукової роботи, яка підтвердила б противірусну дію "Протефлазіду". Препарат не включений в міжнародні протоколи, оскільки його ефективність не доведена. Ще в 2014 році цей препарат експерти МОЗ назвали "псевдоліків".

З початком пандемії коронавируса «Екофарм» намагалася запропонувати свій «фуфломіцин» санаторію в Нових Санжарах, де на обсервації перебували прибулі з Китаю українці. Потім - прем'єр-міністру Денису Шмигалю. І всюди отримали відмову.

Кілька днів тому видання "Обозреватель" опублікувало новину про те, що львівські лікарні отримали партію "Протефлазіду" на прохання міської влади. Нібито в.о. головного лікаря Львівської лікарні швидкої медичної допомоги Олег Самчук звернувся до керівництва "Екофарм" з проханням виділити в якості гуманітарної допомоги препарат для медпрацівників лікарні та інших закладів охорони здоров'я Львова. Також зазначалося, що переговори з керівництвом фармкомпанії провів міський голова Львова Андрій Садовий.

Однак Садовий незабаром заявив: "Керівництво компанії "Екофарм", яка виробляє" Протефлазід "дійсно запропонував нам надати безкоштовно в якості гуманітарної допомоги невелику партію свого препарату, який, за їхніми словами, має імуностимулюючу ефект. Натомість попросили написати звернення від головного лікаря на їхню адресу з відповідним проханням. Ні про який зв'язок з підготовкою лікарень міста до дій в умовах епідемії COVID-19, як про це йдеться в замовних матеріалах, не йшлося".