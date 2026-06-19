Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області надаються не лише місцевим мешканцям.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області продовжують надходити завдяки підтримці Всесвітньої продовольчої програми ООН, яка реалізує гуманітарні ініціативи для жителів регіону, повідомляє Politeka.

Міжнародна організація забезпечує нужденних спеціальними продовольчими наборами, розрахованими на місячний період споживання. За оцінками програми, вміст одного пакунка покриває близько 60% добової потреби дорослої людини у калоріях протягом 30 днів.

До складу допомоги входять продукти тривалого зберігання. Зокрема, отримувачам видають борошно, гречку, пшоно, макаронні вироби, соняшникову олію, консервоване м’ясо, бобові, вівсяні пластівці, цукор та сіль.

Організатори наголошують, що комплектація формувалася з урахуванням базових потреб населення. Такий підхід дозволяє забезпечити людей необхідним запасом харчування на тривалий термін.

Водночас Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Миколаївській області надаються не лише місцевим мешканцям. Аналогічна підтримка діє також у Херсонській, Харківській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Механізм розподілу залежить від особливостей конкретної громади. В окремих населених пунктах допомогу можуть отримувати всі охочі, тоді як в інших насамперед враховуються критерії соціальної вразливості.

Відбір отримувачів погоджується разом із місцевою владою та гуманітарними партнерами. Це дає змогу спрямовувати ресурси тим категоріям громадян, які найбільше потребують підтримки.

Безпосередню видачу наборів на території регіону здійснюють благодійні організації. Офіційним партнером програми виступає АДРА, яка координує процес та надає консультації щодо умов отримання допомоги.

Для уточнення графіків роздачі, переліку документів або інших організаційних питань громадяни можуть звернутися на гарячу лінію за номером 0800 20 13 30.

Джерело: ВПП ООН

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.