Грошова допомога в Миколаївській області для ВПО може бути спрямована тільки на певні послуги.

Жителі частини Миколаївської області отримали можливість оформити грошову допомогу для ВПО та інших вразливиї категорій, повідомляє Politeka.net.

Як повідомляється, благодійна організація «Щедрик» спільно зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН (WFP) розпочала реалізацію проєкту «Підтримка раннього відновлення в сільській місцевості». Його метою є допомога родинам, які проживають у сільській місцевості та потребують підтримки для відновлення або розвитку власної господарської діяльності.

Грошова допомога в Миколаївській області надається в розмірі 400 доларів США, що становить близько 17,7 тисячі гривень. Фінансова підтримка надаватиметься для розвитку особистих селянських господарств, а для підприємців додатково передбачені грантові програми на значно більші суми.

Зокрема, фінансування може бути спрямоване на вирощування овочів і фруктів на присадибних ділянках, розвиток городництва та землеробства, облаштування або модернізацію теплиць, утримання свиней, птиці чи великої рогатої худоби. Також допомогу дозволено використовувати для придбання кормів та покриття інших витрат, пов’язаних із веденням тваринництва.

На першому етапі реалізація проєкту охопить територію Снігурівської громади Миколаївської області. Водночас організатори не виключають можливості подальшого розширення програми на інші громади регіону залежно від результатів її впровадження та наявного фінансування.

Подати заявку можуть громадяни, які вже займаються сільським господарством або планують розпочати таку діяльність. Однією з основних умов участі є належність домогосподарства хоча б до однієї з категорій соціальної вразливості.

Серед потенційних учасників програми — одинокі батьки, люди з інвалідністю, громадяни віком від 60 років, багатодітні родини, малозабезпечені сім’ї та ВПО. Крім того, заявники повинні фактично проживати у селах або селищах, які беруть участь у проєкті, мати можливість вести присадибне господарство або бути готовими пройти відповідне навчання.

Джерело: благодійна організація "Щедрик".

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