Дефіцит продуктів у Одеській області у даному випадку формується через завершення сезону реалізації старого врожаю та поступове зникнення перехідних резервів.

Дефіцит продуктів у Одеській області посилюється на тлі нового стрибка вартості торішньої моркви, яка за останній тиждень суттєво додала в ціні, передає видання Politeka.

За даними ринкового моніторингу, виробники реалізують залишки минулого врожаю в діапазоні 13–20 гривень за кілограм. Це свідчить про поступове виснаження складських запасів та зміну балансу між попитом і пропозицією.

Гуртові компанії та великі торговельні мережі активізували закупівлі. Така поведінка бізнесу прискорює розпродаж доступних партій і додатково скорочує обсяги вільної продукції на ринку.

Фермерські господарства повідомляють, що запаси моркви на зберіганні майже завершені. Через це зменшується кількість постачальників, а ринкова ситуація стає більш чутливою до коливань попиту.

На думку аналітиків, Дефіцит продуктів у Одеській області у даному випадку формується через завершення сезону реалізації старого врожаю та поступове зникнення перехідних резервів.

Попри подорожчання, поточні ціни залишаються нижчими за минулорічні показники. Експерти пояснюють це значним обсягом продукції на старті сезону та високою пропозицією.

Представники галузі очікують відносно стабільної цінової динаміки найближчим часом. Водночас подальші зміни залежатимуть від швидкості вичерпання запасів, логістики та надходження нових партій.

Учасники ринку наголошують, що найближчі тижні стануть визначальними для формування нової цінової тенденції.

Стійкість сегмента напряму залежатиме від залишків продукції на складах і темпів їх реалізації.

Джерело: east-fruit

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