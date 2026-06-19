Історик Юрій Фельштинський пояснив, що росія не може не те, що напасти на Європу, а й перемогти Україну, і щойно ракети масово полетять на москву, війну закінчить путін або хтось інший, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у авторській програмі Валерія Савчука «Різні люди».

«Битву за Європу путін уже програв, але він це не розуміє. Він просто не в змозі розуміти такі речі, він, мабуть, інакше на все дивиться. Але путін програв цю битву. росія не зможе сформувати другу сухопутну армію і зайти до Європи. росія вже не змогла захопити Україну. путін всі свої битви вже програв. Україна дала Європі дуже важливе розуміння того, що відбувається і що таке росія, і дуже важливий перепочинок. Європа, звичайно, за ці роки наїжачилася, є спільне розуміння того, що таке росія, що росія є головною загрозою європейській безпеці», – стверджує Юрій Фельштинський.

Взагалі, розмірковує він, путін розуміє, що така ситуація триватиме максимум до 20 січня 2029 року, коли до Білого дому зайде новий президент, причому не важливо, чи він демократ, чи республіканець. Тому, констатує експерт, путін до цього часу добиватиметься поразки України жорстокими ударами з повітря по мирних містах, насамперед по Києву, бо на фронті вже нічого не зміниться, там позиційна війна, як у Першу світову.

До того ж, додає гість програми, путін вже домагався капітуляції України за допомогою Трампа весь 2025 рік, але зазнав поразки, тож капітуляції України не буде, росія Україну не захопить. Тим паче, наголошує він, це все ніяк не наближає росію до перемоги, все, що вона може – це лише обстріли.

«Але якщо Україна у відповідь почне завдавати ударів по москві, то ця війна закінчиться за 2 тижні, і закінчить її вже не путін, а інша людина. Але для цього потрібно, щоб Україна отримала можливість завдавати ударів по Москві ракетами дальнього радіусу дії», – наголошує Юрій Фельштинський.

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