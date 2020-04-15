В Україні погода на Чистий четвер покращиться і порадує теплом

Як повідомляє Politeka.net, про це в прогнозі на 16 квітня розповіла синоптик Наталка Діденко. Вона повідомила, що вже завтра покине територію України атмосферний фронт, який приніс в країну похолодання і дощі зі снігом. Завдяки цьому 16 квітня в Україні буде тепло і без опадів. Невеликі дощі вранці можливі тільки в північних областях та на сході.

У цілому Україна потрапить під вплив так званого «теплого сектору», який знаходиться між теплим і холодним фронтом. Завдяки цьому в країні помітно потеплішає. Температура підніметься до +12…+18 градусів, а в деяких місцях і до +20.

Однак, вночі буде все ще холодно: від +1 до +6 градусів, місцями можливі заморозки.

Синоптик також попередила українців про сильну, до штормового, вітрі. Його напрям зміниться з північно-західного на південно-західний.

У Києві 16 квітня також буде вітряно. Вдень повітря прогріється до +16…+18 градусів, а вночі очікується +2…+5 градусів. Вночі у столиці можливий невеликий дощ, однак вдень опадів не очікується.

«Чистий четвер нехай потужним сильним вітром знесе всю нечисть, а ми допоможемо йому чистими будинками, чистими руками і чистими думками», зазначила синоптик.

Нагадаємо, квітень вирішив добити українців морозами: кому не пощастить більше всього.

Як повідомляла Politeka, погода оскаженіла: вдарить мороз і штормовий вітер, до чого готуватися.

Також Politeka писала, що літо не пощадить українців, з'явився невтішний прогноз: «град, посуха і…».