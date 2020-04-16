В Україні відтепер можна використовувати електронний паспорт в смартфоні, не пред'являючи паперового аналога

Уряд схвалив постанову про електронні паспорти в додатку "Дія", передає Politeka.net з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України.

В повідомленні Міністерства в соцмережі Фейсбук наголошується, що понад 17 тис. українців тестують е-паспорта і вже скоро вони з'являться в додатку "Дія".

"Паспорт в смартфоні дозволить не носити з собою ID-карту і витягу з неї. Якщо у вас немає ID-карти, ми оцифрували закордонний біометричний паспорт, який так само посвідчує вашу особу. Він надає такі ж права і можливості, що і паперовий, що діє всередині країни. Кількість українців з зарубіжними біометричними паспортами значно перевищує кількість власників ID-карток. Це означає, що більше громадян зможуть користуватися е-паспортом для посвідчення своєї особи", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що після завершення карантину українці зможуть користуватися е-паспортами: під час поїздок залізничним або повітряним транспортом; медичного обслуговування та банківських операцій; при отриманні адміністративних послуг.

У Міністерстві підкреслюють, що Україна стала першою у світі державою, де можна користуватися цифровим паспортом і одночасно не пред'являти паперового або пластикового аналога.

Нововведення активно коментують у мережі. Українці неоднозначно поставилися до паспорту в своєму смартфоні.

"а якщо в трамваї смартфон тиснули-тоді шо?" - "щитай бомш..."

"Тоді вступає в дію нова цікава програма--"+ кредит" - "Якщо зберігаєте цифровий підпис і паролі до нього в телефоні, то звичайно. І пароль має бути "123456"

"Все це клас. Але чого "Дія" прив'язана до "Привату" і банків-партнерів. Чого немає іншого способу простіше реєстрації або через інші банки?"

"Це супер . Вилазимо нарешті з середньовіччя . А то як дикуни ходили з тою макулатурою"

"і в чому сенс? Тепер фахівці з іт будуть робити паспорти на різні імена і з потрібною фоткою - спробуй довести що надісланий штраф не твій, поліцейський мамою поклянеться - ну бачив його в смартфоні, на ті хрест, вік волі не видати"

"Ось вона ера благоденства для шахраїв і хакерів"

"У нас досі ID паспорта без прописки не приймає ніхто, так як немає сканерів. Тепер ще більше ускладнюємо?"

Нагадаємо, українців чекають важливі зміни з паспортами: вже з 1 травня.

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