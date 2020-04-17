Український співак Віталій Козловський поділився думкою щодо війни на Донбасі
На його думку, у всіх бідах України винні лише ті люди, які стоять у витоків влади в РФ. Адже в Росії все ще живуть нормальні і толерантні люди.
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"У країні, про яку ви зараз говорите, називаючи агресором, у мене живе багато хороших друзів. І багато приїжджають навіть на мої концерти сюди. Нишком приїжджають і підтримують, і радіють. А таких людей дуже багато. Толерантних, нормальних. Розуміють, думаючих людей. А ми зараз говоримо не про країну-агресора, а про агресорів, які стоять у витоків цієї країни. Це дві великі різниці", - розповів артист в інтерв'ю РБК-Україна.
До всього іншого, він додав, що для нього агресор - це той чоловік, який заробляє гроші на війни в Україні.
"А я вже не розумію, хто правий і хто винен. Я не знаю, кого можна назвати агресором. Напевно тих, хто ділить між собою всі ці гроші за рахунок війни. Бо війна – це гроші. Для когось це вигідно. Мені здається, завжди можна знайти якийсь компроміс і рішення", - заявив співак.
Раніше російський продюсер Йосип Пригожин виправдав анексію Криму Росією і зазначив, що "неадекватне управління революціонерами з Києва" могло зробити з півострова "другий Донбас".
Крім того, коментуючи заяву Апіної він зазначив, що Крим є територією Росії, і це не підлягає обговоренню".
Також російська актриса Валентина Тализіна заявила, що окупація Криму була правильним рішенням.
Вона впевнена, що Хрущов допустив помилку, передавши його Україні.
"А якщо зовсім чесно, то Крим — це була наша територія. Хрущов зробив такий жест невідомо чому", - заявила вона.
Нагадаємо, Безруков розповів, як "благородний" вчинок РФ врятував Крим.
Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, коли Крим і Донбас повернуться в Україну.
Також Politeka писала, що Макаревич дорікнув Росії за крадіжку Криму в України: "Можна було знайти інші шляхи".