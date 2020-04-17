Український співак Віталій Козловський поділився думкою щодо війни на Донбасі

На його думку, у всіх бідах України винні лише ті люди, які стоять у витоків влади в РФ. Адже в Росії все ще живуть нормальні і толерантні люди.

"У країні, про яку ви зараз говорите, називаючи агресором, у мене живе багато хороших друзів. І багато приїжджають навіть на мої концерти сюди. Нишком приїжджають і підтримують, і радіють. А таких людей дуже багато. Толерантних, нормальних. Розуміють, думаючих людей. А ми зараз говоримо не про країну-агресора, а про агресорів, які стоять у витоків цієї країни. Це дві великі різниці", - розповів артист в інтерв'ю РБК-Україна.

До всього іншого, він додав, що для нього агресор - це той чоловік, який заробляє гроші на війни в Україні.

"А я вже не розумію, хто правий і хто винен. Я не знаю, кого можна назвати агресором. Напевно тих, хто ділить між собою всі ці гроші за рахунок війни. Бо війна – це гроші. Для когось це вигідно. Мені здається, завжди можна знайти якийсь компроміс і рішення", - заявив співак.

Раніше російський продюсер Йосип Пригожин виправдав анексію Криму Росією і зазначив, що "неадекватне управління революціонерами з Києва" могло зробити з півострова "другий Донбас".