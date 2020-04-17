Український співак Віталій Козловський поділився думкою щодо війни на Донбасі

На його думку, у всіх бідах України винні лише ті люди, які стоять у витоків влади в РФ. Адже в Росії все ще живуть нормальні і толерантні люди.

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"У країні, про яку ви зараз говорите, називаючи агресором, у мене живе багато хороших друзів. І багато приїжджають навіть на мої концерти сюди. Нишком приїжджають і підтримують, і радіють. А таких людей дуже багато. Толерантних, нормальних. Розуміють, думаючих людей. А ми зараз говоримо не про країну-агресора, а про агресорів, які стоять у витоків цієї країни. Це дві великі різниці", - розповів артист в інтерв'ю РБК-Україна.

До всього іншого, він додав, що для нього агресор - це той чоловік, який заробляє гроші на війни в Україні.

Віталій Козловський

"А я вже не розумію, хто правий і хто винен. Я не знаю, кого можна назвати агресором. Напевно тих, хто ділить між собою всі ці гроші за рахунок війни. Бо війна – це гроші. Для когось це вигідно. Мені здається, завжди можна знайти якийсь компроміс і рішення", - заявив співак.

Раніше російський продюсер Йосип Пригожин виправдав анексію Криму Росією і зазначив, що "неадекватне управління революціонерами з Києва" могло зробити з півострова "другий Донбас".

Крім того, коментуючи заяву Апіної він зазначив, що Крим є територією Росії, і це не підлягає обговоренню". 

Йосип Пригожин

Також російська актриса Валентина Тализіна заявила, що окупація Криму була правильним рішенням. 

 Вона впевнена, що Хрущов допустив помилку, передавши його Україні.

тализіна

"А якщо зовсім чесно, то Крим — це була наша територія. Хрущов зробив такий жест невідомо чому", - заявила вона.

Нагадаємо, Безруков розповів, як "благородний" вчинок РФ врятував Крим.

Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, коли Крим і Донбас повернуться в Україну.

Також Politeka писала, що Макаревич дорікнув Росії за крадіжку Криму в України: "Можна було знайти інші шляхи".