У Мінінфраструктури дали прогноз, коли в Україні наново почне працювати громадський транспорт

Запуск транспорту залежить від ослаблення карантинних заходів. Враховуючи, що пік захворюваності китайським вірусом припаде на кінець квітня-травень, то чекати ще довго. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, робота громадського транспорту відновиться не раніше червня: "Тому що у травні ми теж будемо бачити піки захворюваності, тому ми повинні цей період пройти. Коли вже хвиля піде на зниження, тоді можна буде відновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно".

При цьому запуск транспорту буде здійснюватися поступово.

"Точно, за певними критеріями, певний період громадський транспорт буде працювати. Але червень-липень – вже реалістично, що ми почнемо по-іншому більш активно працювати з громадським транспортом", - додав міністр.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський повідомив, що за умови якщо не буде великої хвилі захворювання коронавірусом, то вже в травні Україна почне пом'якшувати умови карантину.