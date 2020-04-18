У Мінінфраструктури дали прогноз, коли в Україні наново почне працювати громадський транспорт

Запуск транспорту залежить від ослаблення карантинних заходів. Враховуючи, що пік захворюваності китайським вірусом припаде на кінець квітня-травень, то чекати ще довго. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

За його словами, робота громадського транспорту відновиться не раніше червня: "Тому що у травні ми теж будемо бачити піки захворюваності, тому ми повинні цей період пройти. Коли вже хвиля піде на зниження, тоді можна буде відновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно".

При цьому запуск транспорту буде здійснюватися поступово.

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"Точно, за певними критеріями, певний період громадський транспорт буде працювати. Але червень-липень – вже реалістично, що ми почнемо по-іншому більш активно працювати з громадським транспортом", - додав міністр.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський повідомив, що за умови якщо не буде великої хвилі захворювання коронавірусом, то вже в травні Україна почне пом'якшувати умови карантину.

«Ми так будемо робити. 24 числа ми вийдемо з комунікацією. Ми розповімо, які заходи карантину будемо пом'якшувати. Частково людям треба вийти на роботу. Частково буде пом'якшення з травня в транспорті. Все залежить від хвилі…», - повідомив президент в ефірі «Свобода слова Савіка Шустера».
 
Зеленський додав, що в Україні немає "великої хвилі" захворюваності - її поки що вдається стримувати. Однак, гарант припустив, що ситуація може різко змінитися в гіршу сторону після Великодня.
 
"Якщо буде велике скупчення, у нас буде страшна статистика - від 2 до 10% українського населення... 2% це ще більш-менш, а якщо 10% - то буде найскладніша ситуація. В наступному році підемо разом до церкви", - заявив Зеленський.
 
Раніше з'явилася інформація, з посиланням на джерела в Офісі президента, що карантин продовжать до 11 травня.