У Мінінфраструктури дали прогноз, коли в Україні наново почне працювати громадський транспорт
Запуск транспорту залежить від ослаблення карантинних заходів. Враховуючи, що пік захворюваності китайським вірусом припаде на кінець квітня-травень, то чекати ще довго. Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
За його словами, робота громадського транспорту відновиться не раніше червня: "Тому що у травні ми теж будемо бачити піки захворюваності, тому ми повинні цей період пройти. Коли вже хвиля піде на зниження, тоді можна буде відновлювати роботу громадського транспорту, щоб він працював стабільно".
При цьому запуск транспорту буде здійснюватися поступово.
Весна влаштувала справжній бунт, Україну знову накриють заморозки: свіжий прогноз погоди
Страшна звістка з'явилася на сторінці Сільвестра Сталлоне: "Світ втратив великого артиста", фатальні деталі
Спекотна Кім Кардашьян без одягу звела з розуму стиглими формами: мрія будь-якого чоловіка
Курс валют злетить з котушок, гривні не залишать жодного шансу: чого чекати українцям
"Точно, за певними критеріями, певний період громадський транспорт буде працювати. Але червень-липень – вже реалістично, що ми почнемо по-іншому більш активно працювати з громадським транспортом", - додав міністр.
Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський повідомив, що за умови якщо не буде великої хвилі захворювання коронавірусом, то вже в травні Україна почне пом'якшувати умови карантину.
Нагадаємо, Зеленський передбачив карантин до президентства: спливло пророче відео.
Також Politeka писала, що українці мають забути про життя без масок, вірус не відступить: заява ВООЗ про нової реальності.