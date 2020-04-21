Лікар-нейрохируг показала свою зарплату за квітень

Як передає Politeka.net, відповідний скріншот і слова обурення опублікувала Марина Гаврилишина на своїй сторінці в Facebook.

Доктор уточнила, що працює у лікарні швидкої допомоги Києва (КНП"КМКЛШМД").

"Сьогодні отримала зарплату за квітень... 1500 грн. Це можна назвати зарплатою нейрохірурга??? Це глузування і знущання над лікарями, які аж 9 років тільки вчаться! А хто, як я, ще й оплачував навчання(>100тис.грн за університет > 100 тис. грн за інтернатуру), хоча сама відмінно вчилася з 1-го шкільного класу", - зазначила вона.

Як доказ вона показала скріншот повідомлення про надходження грошей на банківську картку.





Лікар дивується, як нейрохірурги можуть отримувати таку зарплату.

"А в Україні ми хто?! Люди навіть без освіти заробляють у 10 разів більше! А я ті кошти, що внесла за вищу освіту, буду до пенсії повертати такою зарплатою. Тим більше в період пандемії держава обіцяла підвищити зарплати медикам, додаткові виплати по 6 тис. грн, надати повноцінний захист від вірусу (костюми, маски, окуляри тощо), возити лікарів на роботу і з роботи, навіть на таксі!!! Де це все??! Навіщо ця брехня??!", - обурилася вона.

Жінка підкреслила, що працює цілодобово, невідкладно надаючи медичну допомогу, - це важкі випадки, які вимагають невідкладної нейрохірургічної допомоги.

"Кожен 2-й пацієнт може бути заражений не тільки коронавірусом, але і букетом інших захворювань, про яких ургентному лікаря можна тільки здогадуватися! Зазвичай наші пацієнти в неадекватному стані, а то й, взагалі, без свідомості. Хтось виживає, а хтось помирає...", - повідомила лікар.



Також вона поскаржилася на наплювацьке ставлення до медиків з боку влади

"Ні спимо, ні їмо, в туалет немає часу сходити!!! Цілодобові чергування на ногах!!! І ось як нашу роботу оцінює держава... З таким ставленням в Україні скоро не буде нормальних ургентних лікарів", - уклала вона.

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