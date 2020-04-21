Українці продовжують бронювати собі відпочинок на травневих святах, незважаючи на можливе продовження карантину

Про це йдеться в матеріалі КП.

Як розповідають фахівці, приватні будинки в Карпатах вже заброньовані, особливо економ-варіанти житла. Номери класу люкс, які залишилися, господарі готові здавати за ціною від 1000 до 1400 грн на добу.

"Поки розкидаємо людей за датами, щоб уникнути накладок, коли в один день хочуть приїхати три різні людини. З 1 по 4 травня у нас вже повністю розібрані бюджетні номери", – зізналися власники житла в одному з курортів у Карпатах.

Туроператори також прогнозують розвиток внутрішнього туризму в умовах карантину та закритих кордонів.

Вони також додали, що навіть якщо до початку літнього сезону країна все ще буде на карантині, існує ймовірність, що на відпочинок українці будуть "просочуватись" усіма можливими способами.

"Простий приклад: на острів Хортиця зараз не пускають відпочиваючих. Але подивіться, скільки в соцмережах фотографій звідти з шашликами! Пробираються якимись селами, манівцями, незважаючи на заборони", - стверджують вони.

До напливу туристів готові і в Бердянську. Якщо раніше у власників житла телефони розривалися від постійних дзвінків, то зараз вони чекають хоч якихось туристів.

"...Лише б хтось приїхав. У нас три кімнати на здачу, все скромно, але чисто, і головне, що прямо на березі. Ніколи не було дефіциту відпочиваючих. Вже мені дзвонили наші постійні гості зі Львова, запитували, чи можна приїхати в червні. Але як вони доберуться, якщо не знімуть заборону поїздок між областями? Щодо підвищення цін я не думала поки, подивлюся, як інші. Сильно задирати не буду, я ж розумію, що до нас сюди не олігархи їздять… В минулому році у високий сезон ми брали по 300 грн з людини. У цьому – не знаю", - зізналася Анжела з Бердянська.

Раніше ми розповідали про те, що карантин в Україні продовжать. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, він готує відповідне подання, яке подасть у Кабінет міністрів.

За словами головного санлікаря, якщо б не превентивні заходи, то в даний час в Україні могло бути вже близько 125 тисяч хворих Covid-19.

За його прогнозом, обмежувальні заходи можуть продовжити до 12 травня. Остаточне рішення в цьому питанні залишається за Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, українці наплювали на карантин і кинулися святити паски.

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