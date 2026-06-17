Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області також включає компенсаційні механізми для оренди житла.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області охоплює державні виплати, компенсаційні програми щодо житла та процедури оформлення статусу внутрішньо переміщених осіб, повідомляє Politeka.

Після набуття відповідного статусу переселенці отримують щомісячні нарахування: 2000 гривень для дорослих, тоді як для неповнолітніх і людей з інвалідністю передбачено 3000 гривень.

Процес реєстрації доступний у цифровому форматі через застосунок «Дія», а також у сервісних центрах соціального захисту та ЦНАПах. Для оформлення потрібні документи, що підтверджують особу, громадянство і попередню адресу проживання.

Після внесення даних до реєстру громадяни можуть подавати заявки на фінансове забезпечення через державні сервіси або банківські інструменти на кшталт картки «єПідтримка».

Гуманітарна допомога для пенсіонерів та ВПО у Миколаївській області також включає компенсаційні механізми для оренди житла, які діють для людей, що втратили домівки через бойові дії або були змушені залишити територію.

Право на участь у таких програмах не поширюється на осіб, які вже отримують інші виплати на проживання, а також на учасників системи компенсації власникам житла за схемою «Прихисток». Окремо підтримка доступна для прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу зі статусом ВПО.

Розмір орендної компенсації визначається індивідуально залежно від складу домогосподарства та вартості житла в конкретному населеному пункті.

Додаткові умови участі та порядок призначення періодично оновлюються відповідними державними структурами, залежно від актуальних соціальних потреб.

Джерело: ukraineishome

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Миколаївській області: хто має право на отримання цих виплат.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Миколаївській області: стало відомо, наскільки складною є ситуація.

Як повідомляла Politeka, Перерахунок пенсій в Миколаївській області: в квітні частину українців чекають більші виплати.