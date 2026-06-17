Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області видають після підтвердження права на участь у програмі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області залишаються частиною локальних програм соціальної підтримки для вразливих категорій населення, повідомляє Politeka.

Порядок надання гуманітарних наборів затверджено виконавчим комітетом міської ради наприкінці 2023 року. Документ визначає механізм розподілу та перелік громадян, які можуть претендувати на участь у програмі.

Допомога спрямована насамперед на внутрішньо переміщених осіб, які проживають у зареєстрованих місцях тимчасового розміщення. Також у список отримувачів входять люди похилого віку, громадяни з інвалідністю, одинокі батьки та родини з неповнолітніми дітьми.

Інформацію про це надає Департамент соцполітики.

Окремо враховуються домогосподарства, де є особи, що потребують постійного догляду. Для них передбачено участь за умови підтвердження відповідного соціального статусу.

Реєстрація здійснюється через органи соціального захисту після подання пакета документів. У деяких випадках передбачена перевірка умов проживання та уточнення даних заявників.

Як зазначають у профільному департаменті, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Дніпропетровській області видають після підтвердження права на участь у програмі та проходження базової реєстраційної процедури.

До складу наборів входять продукти тривалого зберігання: консерви, крупи, макаронні вироби, чай, кава, цукор, мед, а також інші базові товари першої необхідності.

Представники місцевої влади наголошують, що такі ініціативи дозволяють частково компенсувати базові витрати домогосподарств у складних умовах та забезпечити мінімальний рівень продовольчої стабільності.

Умови участі можуть оновлюватися залежно від ресурсів і поточних потреб громади, тому мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями соціальних служб.

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