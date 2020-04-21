Російський рок-музикант, засновник групи "Агата Крісті" Вадим Самойлов зробив скандальну заяву про українських захисників, які воюють на Донбасі

На окуповані території Донбасу Самойлов їздив регулярно, терористів терористами не вважає та бажає долучитися до будівництва "нової держави".

Нещодавно він повідомив про підтримку терористів на Донбасі і звинуватив у развязанні конфлікту на сході України влади Києва. Про це він розповів в інтерв'ю виданню Дощ.

Самойлов зазначив, що "не зміг дивитися на страждання людей", тому нібито і приїжджає на Донбас. Крім того, він знайшов українських карателів на Донбасі, які нібито обстрілюють мирних жителів.

"Українська армія і батальйони Нацгвардії, тобто це нацизм, який все цим займався", - сказав він. - Я приїхав підтримати людей, які постраждали від цієї дикої ситуації, коли їх мирні міста почали бомбити. Коли почали приходити головорізи і робити що хочуть, коли людина говорить російською".

Також раніше повідомлялося, що на одному з концертів в Мурманську Вадим Самойлов цинічно заявив, що на південному сході України гинуть від рук "українських фашистів" мирні люди, а деякі з них знаходяться в Києві під гнітом "фашистських пі***сов.



Крім того, під час свого виступу, полупьяном стані співак не соромився матюкатися. Деякі люди буквально йшли з концерту, а співак сипав їм услід лайкою.

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