Радянський співак Бедрос Кіркоров образливо висловився про Україну

За словами батька Філіпа Кіркорова, такої країни не існувало ніколи.

"Взагалі-то, як держава, Україна історично не існувала. Вона не була державою! Сама назва "Україна" означає краю Росії. Це край Росії! - заявив він.

Крім того, співак впевнений, що жодних претензій від України до РФ з Криму не може бути й мови.

"Завдяки Жовтневій революції вони отримали так звану українську державу. Але які претензії вони можуть мати до Криму, коли Крим - це стара російська військова база? І нічого було розпалювати зараз цей антагонізм України і Росії! Дуже нахабно поводяться і політики, і всі взагалі! Вони ще довго будуть мутити всю цю воду, що, звичайно, вже дає свої негативні плоди", - зазначив він.

Також Кіркоров вважає, що в Україні принизливо ставляться до ветеранів.

"Дивіться, як вони ставляться до ветеранів. Як цю жінку на 9 травня штовхали, забирали портрети акції "Безсмертний полк"! Я не знаю, не розумію в тому сенсі, що такий близький, відкритий, музичний народ зараз замкнувся у своїй оболонці, ніхто нічого не сміє, боїться, що заарештують", - уклав він.



Варто відзначити, що його син Філіп раніше виступав за примирення двох країн.

"Хто повинен їх (відносини. – Ред.) відновлювати. Будемо це виправляти. Якщо це буде місія, щоб налагодити відносини і зробити місток дружби, я поїду. Якщо СБУ пустить. По Україні сумую. Дуже сумую, тому і в Крим приїжджаю на гастролі і розумію, що влеку на свою бідну голову…", – зазначив Кіркоров.

Нагадаємо, Кіркоров показав свою кохану жінку, тепер зрозуміло, на кого схожа 8-річна дочка співака.

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