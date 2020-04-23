Український ведучий Юрій Кот, який втік у Росію, закликав Україну до дружби з РФ
Скандальну заяву Кот озвучив в пропагандистській програмі на телеканалі Росія 1.
Так, він озвучив ультиматум, закликавши Україну до примирення з ворогом, щоб уникнути жорстких наслідків.
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"Якщо б ви дійсно хотіли і думали про майбутнє нашої країни, України, ви б знали і підтримували, що з Росією треба дружити. Тому що дружити з Росією — це дружити з головою. І зі своїм майбутнім, майбутнім свого народу. І не звинувачувати її, тому що рано чи пізно ситуація зміниться, і росіяни знову піднімуть голову в Україні", заявив Кот.
До речі, скандальний пропагандист Володимир Соловйов вибухнув новими погрозами у відповідь на антиросійські санкції з боку України
Пропагандист пригрозив, що Росія захопить Київ. За його словами, таким чином росіяни спробують "врятувати" українців.
"Як сказав Захарченко в моїй передачі, «візьмемо Київ». І тоді відбудеться дефашізація України жорстким донбаським шляхом. Якщо це єдиний спосіб врятувати Україну – буде цей шлях".
Нагадаємо, у Кремлі зробили цинічну заяву про повернення Криму. розсердивши українців: "Ще й грошей дасте".
Як повідомляла Politeka, Акунін заявив, що Крим повернеться в Україну лише в одному випадку: "Населенню запудрили мізки".
Також Politeka писала, що знавіснілий Соловйов пригрозив новим вторгненням у Крим.