Українцям розповіли, коли закінчаться карантинні обмеження і в країні знову запрацює громадський транспорт
Нову інформацію озвучив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю "Українському радіо". За словами глави відомства, транспорт може запрацювати вже з другої половини травня.
Робота транспорту напряму пов'язана з епідеміологічною ситуацією в країні. Якщо ситуація буде стабільною, відомство зможе запустити внутрішнє пасажирське сполучення. Відзначимо, що спочатку почне працювати транспорт у містах, а також міжміське сполучення. А от внутрішнє авіаційне сполучення, за прогнозом, запрацює у червні.
Запуск міжнародного пасажирського авіасполучення відбудеться тоді, коли свої кордони почнуть відкривати інші країни.
Євгена Кошового з «Квартал 95» атакували, деталі розборок: «Якесь г*вно!»
Кошовий з "Квартал 95" зчепився з Кличком через гордість Києва: "Мої каштани дорого коштують"
Російська Кардаш'ян крупним планом показала свої неосяжні форми: "Вогонь!"
Вагітна Гросу без білизни показала природну красу: «Вау, неймовірна!"
Відзначимо, що нові прогнози більш оптимістичні, ніж попередні. Так, 17 квітня (до Великодня) міністр заявляв, що транспорт запрацює не раніше червня. Наголошувалося, що червень-липень – це реалістичний сценарій. Крім цього зазначалося, що обмеження в транспорті все ж будуть діяти, а на перших порах також буде в силі масковий режим.
Нагадаємо, що в Україні послабили карантин: що тепер можна робити, "поїздки в транспорті...".
Як повідомляла Politeka, у МОЗ розкрили, яке обмеження залишиться з українцями надовго: «Ми будемо змушені…».
Також Politeka писала, що одесити не будуть платити в громадському транспорті: кому пощастить.