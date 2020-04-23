Українцям розповіли, коли закінчаться карантинні обмеження і в країні знову запрацює громадський транспорт

Нову інформацію озвучив міністр інфраструктури Владислав Криклій в інтерв'ю "Українському радіо". За словами глави відомства, транспорт може запрацювати вже з другої половини травня.

Робота транспорту напряму пов'язана з епідеміологічною ситуацією в країні. Якщо ситуація буде стабільною, відомство зможе запустити внутрішнє пасажирське сполучення. Відзначимо, що спочатку почне працювати транспорт у містах, а також міжміське сполучення. А от внутрішнє авіаційне сполучення, за прогнозом, запрацює у червні.

Запуск міжнародного пасажирського авіасполучення відбудеться тоді, коли свої кордони почнуть відкривати інші країни.

Відзначимо, що нові прогнози більш оптимістичні, ніж попередні. Так, 17 квітня (до Великодня) міністр заявляв, що транспорт запрацює не раніше червня. Наголошувалося, що червень-липень – це реалістичний сценарій. Крім цього зазначалося, що обмеження в транспорті все ж будуть діяти, а на перших порах також буде в силі масковий режим.

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