Відомий український волонтер Наталія Юсупова, яка допомагає військовим, а тепер і пожежникам, долучилася до збору допомоги для погорільців на Житомирщині

На своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук Наталія розповіла про те, що вона разом з однодумцями передали пожежникам, які третю тиждень гасять вогонь на Житомирщині і в Чорнобильській зоні, півтори тонни допомоги.

Тепер же до волонтерів почали звертатися за підтримкою і люди, які в результаті пожеж залишилися без даху над головою і змушені спати на вулиці.

Ситуація, коли на своїй спині все витягують пересічні громадяни, а не влада, не на жарт розсердила Юсупову, яка вже не вперше критикує президента і його оточення за байдужість до реальних проблем.

«Звертаюся до Зеленського і депутатів партії «Слуги народу», допоможіть! Запишіть красиве відео не з кабінетів, не з волонтерами, а як Ви особисто допомагаєте тим, у кого все згоріло! Їм потрібні будматеріали, намети і дах над головою!! Досить кіно, давайте в реальності! Володимир Зеленський», – пише вона.

Також волонтера чимало обурила показуха із зустріччю літака «Мрія», на яку глава держави з'явився особисто, а також фільм про перший рік президентства.

«До пожежних з'їздити немає часу, вони третій тиждень не сплять нормально, гасять пожежі в радіоактивній зоні. Поїхати й особисто підтримати людей у Житомирській обл, у яких все згоріло і вони позбулися даху над головою, теж немає часу. Зустрічати мед вантаж і знімати кіно про себе коханого час є. Жоден депутат не поїхав до людей, всі зайняті», – не стримує емоцій Юсупова, додавши, що люди швидше дочекаються другого пришестя Христа, ніж допомоги від держави.

Нагадаємо, відомий волонтер рознесла владу за бездіяльність у боротьбі з пожежами.

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