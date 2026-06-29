Дефіцит продуктів у Запоріжжі посилюється через зменшення запасів якісних яблук у сховищах, що поступово скорочує пропозицію на ринку.

Дефіцит продуктів у Запоріжжі фіксується на тлі зростання імпорту мінеральних добрив, який у першому кварталі 2026 року сягнув 1,2 млн тонн і перевищив минулорічний рівень на 13%, повідомляє Politeka.

Попри збільшені обсяги постачання, аграрна система демонструє нерівновагу між споживанням і наявними ресурсами. Фахівці пов’язують це з активною весняною кампанією посівів, розширенням площ під культури та сезонним піком навантаження на виробників. Додатково ситуацію ускладнюють затримки логістичних маршрутів і коливання вартості на світових сировинних майданчиках.

Внутрішнє виробництво не повністю перекриває потреби агросектору, тому господарства змушені переглядати фінансові плани та частіше переходити на альтернативні канали постачання. У підсумку формується нестабільність, яка може відобразитися на обсягах збору врожаю у 2026 році та вплинути на продовольчу стійкість регіонів.

Окремі зміни помітні й у роздрібному сегменті. Дефіцит продуктів у Запоріжжі посилюється через зменшення запасів якісних яблук у сховищах, що поступово скорочує пропозицію на ринку.

Причини пов’язані з особливостями попереднього сезону. Частину зібраного врожаю закладали на зберігання у перезрілому стані, що погіршило товарні властивості. Також нерівномірне застосування технологій контролю достигання призвело до швидшої втрати якості плодів під час зберігання.

На цьому тлі зменшується обсяг придатної до реалізації продукції, що створює додатковий тиск на ціни. Подальша динаміка, за оцінками аналітиків, залежатиме від логістики, нового врожаю та стабільності постачання на внутрішній ринок.

Джерело: agrotimes, io.ua

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