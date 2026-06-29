Графіки відключення світла у Запоріжжі на 30 червня передбачають тривалі планові знеструмлення за десятками адрес.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 30 червня будуть тривати за окремими адресами та вводяться у різні часові проміжки, повідомляє видання Politeka.net.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на 30 червня вводять на багато годин підряд. За інформацією енергетиків, тимчасові обмеження електропостачання запроваджуються у зв'язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж.

Як повідомили в АТ «Запоріжжяобленерго», через плановий ремонт електрообладнання не буде електрики з 10 до 17 години. Знеструмленими лишаться будинки, що розташовані за наступними адресами:

Зоряна (Муравйова): 19

Інженера Лата (Ярославська): 132–158, 43а–63

Петра Яцика (Череповецька): 1–9, 2–14

пров. Перлинний: 28–32, 23

З 9 до 16 години також зникне електрика в частині Запоріжжя. У цей період знеструмлення торкнуться окремих адрес на вулицях:

Дмитра Вишневецького (Ладозька): 13б, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 26 п. 1–2, 26 п. 3–4

Професора Толока (Маршала Чуйкова): 15, 17, 19, 21

З 9 до 17 години будуть тривати додаткові обмеження через роботи в енергетичній інфраструктурі. Знеструмлення торкнуться окремих вулиць:

Автомобільна (Цимлянська) — 7, 23, 25, 27

Акацієва (Титова) — 1, 2, 3–29, 2–28

Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36, 37–43

Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева) — 1, 1–23, 2, 6

Білогорська — 2

Бориса Грінченка (Крижановського) — 68–84, 73–87

Вуглегірська — 53 (оп. 1), 54

Гданська (Сибірська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122

Героїв Крут (12 Квітня) — 2, 3, 3А, 5

Голди Меїр (Сусаніна) — 31–45, 32–60, 37А, 62–76

Григорія Вегмана — 2–4, 4А, 4Б, 10, 16–26, 16А

Дітріха Тіссена (Ліхачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32

Екскаваторна — 9

Експресівська — 6, 26

Заполярна — 9, 10–36, 11–37, 11А–31А, 12А–36А, 35А, 37А, 40–44, 41–43

Зачиняєва — 75–77, 81–83

Каліброва — 8, 8А, 10, 13, 13А, 15, 15А

Карпатська (Анапська) — 36, 36А, 42–44

Кочубея — 47–65, 60–74

Леоніда Жаботинського — 1, 3А, 5А

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25В

Музична — 54

Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — 1–17, 4–18

Підприємницька (Зейська) — 3, 6

Радісна — 45–53, 57, 59, 60–64, 61–69

Реактивна — 1

Реміснича — 2

Селищна — 50, 50–84, 57–95

Семеренка — 59–63, 60–76

Сергія Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30

Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40

Слобожанська (Сахалінська) — 32

Соняшникова (Миколи Руднєва) — 30–32, 34–42, 35–41

Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22А

Теплобудівна — 20, 20–22, 22, 28, 30

Тролейбусна — 1, 34, 34А, 36

Феодосійська — 2, 3, 3А, 5

Червоної Калини (Красноградська) — 53–73, 54–74

Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28А, 28Б

Соборний просп. — 171, 171А, 173, 173А, 214

Березневий пров. (Мартовський) — 1–11, 2–10

Вовчий пров. (Ржевського) — 2–8, 5–21

Дніпрорудний пров. — 6, 8, 10, 12

Спасівський пров. (Писарева) — 19–35, 22.

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