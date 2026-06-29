Графіки відключення світла у Запоріжжі на 30 червня будуть тривати за окремими адресами та вводяться у різні часові проміжки, повідомляє видання Politeka.net.
Графіки відключення світла у Запоріжжі на 30 червня вводять на багато годин підряд. За інформацією енергетиків, тимчасові обмеження електропостачання запроваджуються у зв'язку з проведенням планових ремонтних і профілактичних робіт на об'єктах електромереж.
Як повідомили в АТ «Запоріжжяобленерго», через плановий ремонт електрообладнання не буде електрики з 10 до 17 години. Знеструмленими лишаться будинки, що розташовані за наступними адресами:
- Зоряна (Муравйова): 19
- Інженера Лата (Ярославська): 132–158, 43а–63
- Петра Яцика (Череповецька): 1–9, 2–14
- пров. Перлинний: 28–32, 23
З 9 до 16 години також зникне електрика в частині Запоріжжя. У цей період знеструмлення торкнуться окремих адрес на вулицях:
- Дмитра Вишневецького (Ладозька): 13б, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 26 п. 1–2, 26 п. 3–4
- Професора Толока (Маршала Чуйкова): 15, 17, 19, 21
З 9 до 17 години будуть тривати додаткові обмеження через роботи в енергетичній інфраструктурі. Знеструмлення торкнуться окремих вулиць:
- Автомобільна (Цимлянська) — 7, 23, 25, 27
- Акацієва (Титова) — 1, 2, 3–29, 2–28
- Архипа Куїнджі (Сурікова) — 14–36, 37–43
- Архітекторки Бельман (Адмірала Лазарева) — 1, 1–23, 2, 6
- Білогорська — 2
- Бориса Грінченка (Крижановського) — 68–84, 73–87
- Вуглегірська — 53 (оп. 1), 54
- Гданська (Сибірська) — 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героїв 37-го батальйону (Шушенська) — 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122
- Героїв Крут (12 Квітня) — 2, 3, 3А, 5
- Голди Меїр (Сусаніна) — 31–45, 32–60, 37А, 62–76
- Григорія Вегмана — 2–4, 4А, 4Б, 10, 16–26, 16А
- Дітріха Тіссена (Ліхачова) — 1–17, 21–29, 2–6, 10–20, 24–32
- Екскаваторна — 9
- Експресівська — 6, 26
- Заполярна — 9, 10–36, 11–37, 11А–31А, 12А–36А, 35А, 37А, 40–44, 41–43
- Зачиняєва — 75–77, 81–83
- Каліброва — 8, 8А, 10, 13, 13А, 15, 15А
- Карпатська (Анапська) — 36, 36А, 42–44
- Кочубея — 47–65, 60–74
- Леоніда Жаботинського — 1, 3А, 5А
- Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25В
- Музична — 54
- Нечипора Дейкуна (Чичеріна) — 1–17, 4–18
- Підприємницька (Зейська) — 3, 6
- Радісна — 45–53, 57, 59, 60–64, 61–69
- Реактивна — 1
- Реміснича — 2
- Селищна — 50, 50–84, 57–95
- Семеренка — 59–63, 60–76
- Сергія Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30
- Сковороди — 1–11, 2–36, 38, 40
- Слобожанська (Сахалінська) — 32
- Соняшникова (Миколи Руднєва) — 30–32, 34–42, 35–41
- Тараса Бульби — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22А
- Теплобудівна — 20, 20–22, 22, 28, 30
- Тролейбусна — 1, 34, 34А, 36
- Феодосійська — 2, 3, 3А, 5
- Червоної Калини (Красноградська) — 53–73, 54–74
- Яворницького — 2–4, 22/1, 22/2, 28А, 28Б
- Соборний просп. — 171, 171А, 173, 173А, 214
- Березневий пров. (Мартовський) — 1–11, 2–10
- Вовчий пров. (Ржевського) — 2–8, 5–21
- Дніпрорудний пров. — 6, 8, 10, 12
- Спасівський пров. (Писарева) — 19–35, 22.
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