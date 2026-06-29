Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області передбачає різні варіанти від небайдужих місцевих жителів, повідомляє Politeka.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області пропонується через платформу «Допомагай».

Вона об’єднує оголошення від людей, готових надати тимчасове проживання у власних квартирах або будинках із тими, хто цього потребує.

В Одесі один із варіантів безкоштовного житла для ВПО в Одеській області - кімната в двокімнатній квартирі на вулиці Жуковського.

Там передбачається спільне проживання з жінкою похилого віку, яка шукає компаньйона для спокійного побуту та спілкування. Вона зазначає, що догляд не потрібен, а головною умовою є взаємна повага та комфортне співіснування.

Ще один варіант доступний також в Одесі на вулиці Онезькій, де пропонують однокімнатну квартиру на другому поверсі двоповерхового будинку.

У помешканні є кімната, кухня, санвузол із душем та туалетом, а опалення може бути пічним або електричним. Проживання можливе для жінок, а також родин із дітьми та домашніми тваринами.

Пропозиції є й у Роздільнянському районі, зокрема з Калантаївці, де пропонують будинок у сільській місцевості на вулиці Дружби.

У будинку є всі необхідні умови для проживання, однак відсутній газ, тому опалення здійснюється за допомогою печі. Це помешкання підходить для різних категорій людей, включно з парами, літніми людьми та сім’ями, які готові до простіших побутових умов у сільській місцевості.

Платформа «Допомагай» надає подібні оголошення регулярно, і саме тому українцям радять регулярно перевіряти наявність нових варіантів розміщення. Це допоможе швидко знайти дах над головою.

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