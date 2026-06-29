Українцям надають не тільки безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі.

Безкоштовні продукти для ВПО у Кривому Розі можна отримати, звернувшись до організації «ВПО України», повідомляє Politeka.net.

Деталі опублікували на сайті організації.

ГО «ВПО України» у співпраці з місцевою владою, представниками бізнесу і громадськості, міжнародними благодійними й фінансовими організаціями робить усе можливе, щоб забезпечити переселенцям гідне життя: надати житло, працевлаштувати, задовольнити освітні й культурні потреби.

Українцям надають не тільки безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кривому Розі, можна отримати юридичну та медичну допомогу, а також підтримку у пошуку житла. Проте варто зазначити, що варто слідкувати за сторінкою організації в Телеграм, адже саме там публікують інформацію про нові дати роздачі гуманітарних наборів.

Медична підтримка

Проводять курси з домедичної допомоги й різноманітних технік самостійної підтримки фізичного та емоційного здоров’я, інформують про безкоштовні ліки й медичні послуги для внутрішніх переселенців.

Житло та працевлаштування

Надається допомога у пошуку та облаштуванні житла, організовується поселення внутрішньо переміщених осіб у місцях компактного проживання, а також надається інформація про чинні програми державної та міжнародної підтримки переселенців. Також сприяють внутрішньо переміщеним особам у пошуку роботи, забезпечується інформування про можливості участі в державних програмах працевлаштування.

Гуманітарна підтримка

Переселенцям надають продукти харчування, мийні й гігієнічні засоби. Допомагають оформлювати заявки на отримання гуманітарної допомоги від інших організацій.

Юридична та медична

Надаються юридичні консультації, правові основи статусу ВПО, допомогають відновити документи та оформлювати документи для отримання державних виплат і різних видів соціальної підтримки.

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