Олена Зеленська вперше за довгий час звернулася до українців

Перша леді України з початку карантину практично не з'являється на людях і на своїх офіційних сторінках у соцмережах. Однак, 24 квітня вона розмістила в Instagram новий пост, присвячений проекту «Вчимося вдома», пише Politeka.net.

«Марафон цікавих і корисних занять для дошкільнят від @UNICEF_Ukraine і Міністерства освіта і науки України #ВчимосяВдома триває! Побудувати фортеця, власноруч виростити цибулю, влаштувати домашній концерт, перетворитися шукачів скарбу або разом з малюками приготувати смакоти - щодня шукайте нові ідеї з хештегу #ВчимосяВдома. І діліться своїми», - написала Зеленська.

Вона також поділилася фотографіями українських дітей, що публікуються з відповідним хештегом.

Варто відзначити, що багато українців поставилися до ініціативи першої леді досить скептично. Так, серед схвальних коментарів стали з'являтися повідомлення про те, що людям не на що годувати дітей, не кажучи вже про розваги.

«Здрастуйте як можна навчатися вдома,я про школярів кажу. Якщо нічого не налаштований. Тільки кажуть, що у нас онлайн навчання. Але нічого не налагоджено. Діти нічого не розуміють. Досить дурити що все нормально», «Краще напиши за що годувати», «Продукти теж намалювати або з прес пап'є зробити?», «А найцікавіше, що вдома школярі навчаться більше і краще ніж в школі )) Головне ЗНО як то спростити, що б не вилітали після першого тесту», «Це просто чудові заняття Ви прекрасні», - пишуть люди.

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