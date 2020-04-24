Міхеїл Саакашвілі зробив гучну заяву про необхідність миру з Росією

З несподіваним зізнанням екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області виступив в інтерв'ю виданню DW.

Так, Саакашвілі прокоментував новину про те, що Володимир Зеленський хоче запропонувати йому посаду в Кабміні. На уточнююче коментаря журналістці про його антиросійській позиції, Саакашвілі відповів, що в цілому не проти світу з цією країною.

«Я абсолютний прихильник миру з Росією. Але той факт, що Зеленський запропонував мою кандидатуру, свідчить про те, що він за незалежну зовнішню політику», - розповів Саакашвілі.

Він підкреслив, що виступає за мир з Росією, однак тут же зазначив, що є різні умови досягнення цього світу.

«І ніхто проти миру з Росією не виступає, я повністю за мир з Росією, але є різні умови, при яких досягається цей світ», - заявив політик.

Він також додав, що не думає, що український президент планує йти на поступки з Кремлем.

«Поки всі його кроки свідчать про те, що він захищає незалежну українську державу», - вважає Саакашвілі.

Політик також додав, що не боїться посваритися з Зеленським, як це було з його попередником Петром Порошенком. Саакашвілі пояснює це тим, що нинішній президент «не злодій».

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