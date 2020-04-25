Життя не налагодиться навіть після карантину...

Українцям доведеться дотримуватися обмежень навіть після завершення карантину

Як передає Politeka.net, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, Україна, як і весь світ, повинна навчитися жити за новими стандартами і з новим соціальною поведінкою.

"Такі прості правила, як дотримання дистанції, постійна дезінфекція та індивідуальний захист можуть убезпечити нас і після закінчення карантину", - зазначив він.

Так, після закінчення карантину продовжать діяти такі обмеження:

Безпечну відстань (уникання скупчень людей, дотримання відстані 1,5 метра один від одного).

Постійна дезінфекція (обробка поверхонь в приміщенні, де відбувається соціальна взаємодія та розміщення дезінфікуючих засобів).

Індивідуальний захист (використання захисних масок, рукавичок, забезпечення працівників необхідними засобами захисту).

Варто зауважити, що через епідемію в Україні ввели карантин, який передбачає низку правил.

Карантин триватиме до 11 травня, контроль за дотриманням якого будуть здійснювати поліцейські, військові, представники нацгвардії і працівники державних установ МОЗ.

Нагадаємо, Зеленський підписав важливий карантинний закон: контроль над українцями і суд по-новому, що зміниться.

Як повідомляла Politeka, головний санлікар Ляшко залякав новими термінами карантину: «продовжать після 12 травня».