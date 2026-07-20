Робота для пенсіонерів в Дніпропетровській області охоплює дедалі більше напрямків.

Робота для пенсіонерів в Дніпропетровській області залишається доступною завдяки новим вакансіям у сфері торгівлі, обслуговування та роботи з клієнтами, повідомляє Politeka.net.

Роботодавці пропонують офіційне працевлаштування, конкурентну оплату й готові розглядати кандидатів старшого віку.

Одну з актуальних пропозицій відкрила мережа АЗК OKKO у Дніпрі. Компанія шукає продавця-касира для роботи на автозаправному комплексі біля автовокзалу. Заробітна плата становить від 23 до 24 тисяч гривень. Працівникам гарантують офіційне оформлення, оплачувані відпустки, лікарняні, медичне страхування та стабільні виплати.

Основними обов'язками стануть консультації клієнтів, розрахунок на касі, продаж пального й товарів магазину, а також приготування продукції кафе відповідно до корпоративних стандартів. Від претендентів очікують комунікабельності, грамотної української мови та бажання працювати у сфері сервісу.

Ще один роботодавець — автосалон Orion Auto — запрошує менеджера call-центру із зарплатою від 25 до 30 тисяч гривень. Посада передбачає телефонне спілкування з клієнтами, ведення бази, консультації та виконання планових показників. Компанія пропонує систему бонусів, навчання, підтримку колективу й можливість професійного розвитку.

Водночас робота для пенсіонерів в Дніпропетровській області охоплює дедалі більше напрямків, де цінують відповідальність, досвід і вміння знаходити спільну мову з людьми. Саме тому люди старшого віку можуть обрати як роботу у сфері продажів, так і вакансії, пов'язані з обслуговуванням або консультаційною діяльністю.

Експерти ринку праці зазначають, що компанії все частіше відкривають двері для кандидатів пенсійного віку, адже їхній професійний досвід, дисципліна та надійність залишаються важливими перевагами під час працевлаштування.

Джерело: work.ua

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