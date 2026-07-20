Робота для пенсіонерів в Сумській області представлена в різних вакансіях.

Робота для пенсіонерів в Сумській області залишається доступною у різних сферах, адже роботодавці відкрили нові вакансії для людей старшого віку із конкурентною оплатою та офіційним працевлаштуванням, повідомляє видання Politeka.net.

Одну з пропозицій оприлюднили у Ромнах. Управління поліції охорони через центр зайнятості шукає охоронника із зарплатою 13 тисяч гривень. Майбутній працівник відповідатиме за безпеку інфраструктурних об'єктів, працюватиме позмінно за графіком 2/2. Серед вимог — проходження попереднього медичного огляду.

Також робота для пенсіонерів в Сумській області представлена вакансією продавця у мережі магазинів «Аврора» у Шостці. Компанія пропонує середній дохід близько 14 тисяч гривень, навчання, офіційне оформлення, корпоративні знижки та можливість професійного розвитку.

Ще один варіант відкритий у Сумах. Аграрна компанія запрошує водія на службовий транспорт із оплатою від 20 до 40 тисяч гривень залежно від результатів співбесіди. Від кандидата очікують досвід керування вантажними автомобілями, посвідчення відповідної категорії, відповідальність і знання технічної частини.

Фахівці ринку праці зазначають, що дедалі більше підприємств готові розглядати кандидатів пенсійного віку, цінуючи їхню дисциплінованість, практичний досвід і відповідальне ставлення до виконання обов'язків.

Перед поданням заявки претендентам рекомендують уважно ознайомитися з вимогами роботодавця та уточнити актуальність вакансії.

Перелік доступних вакансій регулярно оновлюється, тому пошукачам радять стежити за появою нових пропозицій.

Джерело: work.ua

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