У ці вихідні в Україну прийде негода зі штормом і підвищеним рівнем небезпеки

Про це повідомили в ДСНС України, посилаючись на прогнози Українського гідрометцентру. Згідно з прогнозами синоптиків, 25 і 26 квітня в Україні очікуються сильні пориви вітру до 15-20 м/с. У зв'язку з цим, в ДСНС повідомили про І рівень небезпеки – жовтий.

Негода накриє західні, центральні та південні регіони. Особливо сильно негода дасть про себе знати у неділю, 26 квітня.

Крім цього, сніголавинна небезпека фіксується на Закарпатті. Рятувальники повідомили про третій рівень небезпеки на високогір'ї Івано-Франківської області та в Закарпатській області.

Відзначимо, що крім штормових поривів вітру в багатьох областях України зіпсується погода. Очікуються дощі та зниження температури повітря. За прогнозами Укргідрометцентру, дощі пройдуть у західних регіонах України та на півночі. Температура опуститься до 14 градусів. Вночі температура в цих регіонах знизиться до 6 градусів.

Тим часом у центральних регіонах пройдуть невеликі опади. На решті території України буде сухо.

У столиці України на вихідних пройдуть дощі. При цьому температура повітря буде високою – 17-20 градусів. Правда, вночі ще буде прохолодно – приблизно 7-9 градусів.

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