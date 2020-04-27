В Україні знову почали знімати в головних ролях акторів з Росії

Про це розповіла актриса театру і кіно Олеся Жураківська в інтерв'ю «Укрінформу».

Актриса зазначила, що український кінематограф зробив в останні роки великий крок вперед - з'явилося дійсно якісне кіно. Однак зараз знову почали знімати російських артистів.

"Мені дуже сподобався фільм "Додому", "Мої думки тихі", наші "Перші ластівки", я вважаю, теж прекрасне кіно. А серіал "Спіймами Кайдаша" який чудовий! Тобто за цей час з'явилася безліч хороших речей, але зараз, враховуючи сумні тенденції, може бути відкат назад...", - підкреслила Жураківська.

Актриса говорить, що не може зніматися в російських фільмах, хоча їй і пропонують.

"Дуже сильний внутрішній опір. Не хочу. А ось в Україні зараз все повертається на круги своя - у нас знову почали знімати в головних ролях акторів з Росії, сумно, але це наша дійсність", - розповіла Жураківська.

Українці вражені тим, що відбувається. «Зашибісь, йшов сьомий рік війни…», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, український режисер кримськотатарського походження Ахтем Сєїтаблаєв заявив, що Україні треба бути готовою до розпаду Росії.

«Напевно, ще два-три роки тому не прийшов час, але зараз, з посиленням армії України, укупі з жорсткими санкціями, я думаю, все до того прийде, що через рік-два буде настільки жорсткою ситуація з Росією, що нам треба бути готовими до того, щоб – це ніби падає величезна будівля – не потрапити під її уламки», − сказав він.

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