В Україні знову почали знімати в головних ролях акторів з Росії
Про це розповіла актриса театру і кіно Олеся Жураківська в інтерв'ю «Укрінформу».
Актриса зазначила, що український кінематограф зробив в останні роки великий крок вперед - з'явилося дійсно якісне кіно. Однак зараз знову почали знімати російських артистів.
"Мені дуже сподобався фільм "Додому", "Мої думки тихі", наші "Перші ластівки", я вважаю, теж прекрасне кіно. А серіал "Спіймами Кайдаша" який чудовий! Тобто за цей час з'явилася безліч хороших речей, але зараз, враховуючи сумні тенденції, може бути відкат назад...", - підкреслила Жураківська.
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Актриса говорить, що не може зніматися в російських фільмах, хоча їй і пропонують.
"Дуже сильний внутрішній опір. Не хочу. А ось в Україні зараз все повертається на круги своя - у нас знову почали знімати в головних ролях акторів з Росії, сумно, але це наша дійсність", - розповіла Жураківська.
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