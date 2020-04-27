З РФ неможливо домовитись, так як вони в будь-якому випадку "вдарять у спину"
Як передає Polteka.net, таку думку озвучив історик, політолог і блогер Віктор Таран на своїй сторінці в Facebook.
Він нагадав, що 100 років тому Україно-польські війська, долаючи опір російсько-більшовицьких військ, почали успішний наступ на Київ
"За два тижні об'єднана Українсько-польська армія, що нараховувала орієнтовно 40.000 воїнів, які звільнили правобережну Україну і вступили в Київ. Незважаючи на цю перемогу, з-за зради поляків, Україна не змогла втримати перемогу. Внаслідок Польсько-Російського Ризького миру гроза втратила державність. Але кожна зрада має свою ціну. Менше ніж за два десятиліття російські війська окупують майже на пів-століття Польщу", - зазначив він.
За його словами, цей фрагмент з історії підтверджує те, що договори з РФ чреваті наслідками.
"З Росією ніколи не можливо ні про що домовитися. Рано чи пізно вони вдарять у спину. Питання тільки часу", - уклав він.
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Раніше ми повідомляли, що одіозний російський пропагандист Сергій Кургінян, якого називають батьком ідеї "російського світу", заявив що Україна має продати Росії українські землі, адже нібито є регіони, де права жителів України утискають.
Більш того, він висловив упевненість в тому, що ці землі не потрібні Україні, адже можуть принести в майбутньому безліч непотрібних проблем.
Нагадаємо, батько "російського світу" запропонував Україні продати території.
Як повідомляла Politeka, батько "русского мира" в приступі істерики накинувся на українців.
Також Politeka писала, що батько "російського світу" публічно пригрозив українцям, скандальну заяву.