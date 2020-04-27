Он убежден, что это вопрос времени

С РФ невозможно договорится, так как они в любом случае "ударят в спину"



Как передает Polteka.net, такое мнение озвучил историк, политолог и блогер Виктор Таран на своей страничке в Facebook.

Он напомнил, что 100 лет назад Украино-польские войска, преодолевая сопротивление российско-большевистских войск, начали успешное наступление на Киев

"За две недели объединенная Украино-польская армия, насчитывавшая ориентировочно 40.000 воинов, освободили правобережную Украину и вступили в Киев. Несмотря на эту победу, из-за измены поляков, Украина не смогла удержать победу. Вследствие Польско-Российского Рижского мира гроза потеряла государственность. Но каждая измена имеет свою цену. Меньше чем за два десятилетия российские войска оккупируют почти на пол-века Польшу", - отметил он.

По его словам, этот фрагмент из истории подтверждает то, что договоры с РФ чреваты последствиями.



"С Россией никогда не возможно ни о чем договориться. Рано или поздно они ударят в спину. Вопрос исключительно времени", - заключил он.

Ранее мы сообщали, что одиозный российский пропагандист Сергей Кургинян, которого называют отцом идеи "русского мира", заявил что Украина должна продать России украинские земли, ведь якобы есть регионы, где права жителей Украины ущемляют.

Более того, он выразил уверенность в том, что эти земли не нужны Украине, ведь могут принести в будущем множество ненужных проблем.

Напомним, отец "русского мира" предложил Украине продать территории.

Как сообщала Politeka, отец "русского мира" в приступе истерики набросился на украинцев.

Также Politeka писала, что отец "русского мира" публично пригрозил украинцам, скандальное заявление.