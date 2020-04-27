Російська журналістка Ксенія Собчак поділилася своєю думкою щодо того, чий Крим
Так, Собчак заявила, що окупувавши Кримський півострів, Росія порушила існуючі міжнародні домовленості і Крим мають повернути Україні.
За її словами, треба провести референдум.
Про це вона розповіла в програмі Радіо НВ.
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«Росія порушила міжнародні домовленості і, звичайно, ця територія повинна бути повернена. Повинен бути проведений якийсь референдум. Зрозуміло, це питання складне, там величезна кількість російськомовного населення», — вважає Собчак.
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«Не можна любити державу, але закони треба дотримуватися, інакше все розвалиться, і батьківщина твоя теж не виживе.
А якщо ти проти батьківщини, своєї землі, свого народу, якщо ти з ворогами, колаборацію з ними робиш, якщо ти зустрічаєш умовного Гітлера і кажеш «це правильно», якщо більше 90% народу за те, що Крим наш, тому що це історично. Скільки там російської крові пролито, ми його не віджали, а у нас його забрали, поцупили поза законом», - заявив скандальний співак.
Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».
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