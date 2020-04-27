Екс-боксер, а зараз депутат Держдуми РФ, Микола Валуєв озвучив "метод" припинення конфлікту на Донбасі
За його словами, тільки якщо розділити Україну на частини, можна домогтися миру.
Таку заяву він зробив в ефірі одного з пропагандистських телеканалів РФ.
"Рішення цієї проблеми - тільки в розмежуванні територій. Я розумію, що будь-унітарна держава буде з небажанням відпускати цілі області у вільне плавання. Але був втрачений політичний момент, і можливість мирного вирішення теж була упущена", - упевнений Валуєв.
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За його словами, також треба задіяти і миротворців.
"Тільки чіткий поділ сторін за якусь лінію вліво-вправо, з обов'язковим буфером у вигляді миротворців, наприклад, і щоб кожен розумів міру своєї території, за яку не можна заходити – тільки так можна вирішити проблему. На мій погляд, це єдиний шлях", - заявив Валуєв.
До речі, відомий російський актор Сергій Безруков заявив, що підтримує дії Володимира Путіна в Криму
Так, в одному з російських інтерв'ю спливла тема Криму.
"Я думаю, що тут ніякого невідповідності немає. Тут немає нічого такого, що могло б суперечити моїм смакам і поглядам. Я вважаю, що дійсно Крим наш. Я так вважаю, тому що підтримка там була величезною. Кількість росіян, не російськомовних, а саме росіян - величезна. Просто страшно собі уявити, що б творилося в Севастополі, особливо після подій в Одесі", – заявив Безруков.
Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».
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