Скандальний російський політик, лідер ЛДПР Володимир Жириновський висунув свою "версію" виникнення українців

Ідею, схожу з маразмом, він озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі Росія 1.

На його думку, українці – це росіяни, яких під час СРСР змусили вивчити українську мову. Більш того, за його словами, "вони бояться в цьому зізнатися".

"Насильно йшла українізація російського населення! Ніяких українців немає! Це росіяни, яких змусили вивчити чужу мову! Не треба нам тут уникати відповідальності. Якби ми насильно росіян не робили українцями… Вони мстять нам сьогодні, вони росіяни, але режим такий, що вони бояться сказати, що вони росіяни!”, - істерично заявив він.

На цьому Він не зупинився, і заявив, що ніякої України не снувало зовсім.

"Ніяких українців не було ніколи! Це були західні області Російської імперії! Це все підготовлено австрійським генштабом, в Вені підготовлено! Грушевський в Вені писав цей підручник штучний української мови!", - заявив він.

Раніше Жириновський, через накладені на РФ санкції, пригрозив іншим країнам діями і заявив, що всі міжнародні рішення, включаючи введення миротворців на Донбас, буде вирішувати виключно Москва. Він розмріявся про всесильну Росії, яка все буде вирішувати.

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