Колишній народний депутат Ігор Марков, який втік до РФ, пригрозив Україні російськими танками



Чергові погрози він озвучив в ефірі пропагандистської програми на телеканалі "Росія 1".

Таким чином, він вирішив "захистити православ'я в Україні".

"Хлопці, що таке Києво-Печерська лавра? Це — колиска російського православ'я, його основа. Для будь-якого православного людини, який живе в Росії, взагалі для будь-якого православного, будь-який захід, якщо поріг переступить будь-який самозванець, єретиком, захоплення цієї церкви — це все одно, що у нас вирвати серце!", - розійшовся Марков.

Також він пригрозив українцям знищенням.

"Навіщо тоді нам всі ці "Калібри", "Армат"?! Щоб віддати зараз бандерівцям?! Якщо захопіть, бомбити треба, знищувати вас треба!" - істерично вигукнув колишній український нардеп.

Раніше ще один побіжний депутат часів Януковича вразив заявою.

Володимир Олійник вважає, що якщо "ЛДНР" – це юридично українська територія, то звільнення України бойовиками буде цілком законним.

"У цих акторів потрібно відбирати владу. Робити це потрібно будь-якими шляхами, аж до примусу. Коли дозріє ситуація в Україні і люди вийдуть на вулицю, вони з задоволенням зустрінуть тих, хто звільнить їх від цієї злочинної влади", - заявив він.

Нагадаємо, у Кремлі зробили цинічну заяву про повернення Криму, розсердивши українців: "Ще й грошей дасте".

Як повідомляла Politeka, Акунін заявив, що Крим повернеться в Україну лише в одному випадку: "Населенню запудрили мізки".

Також Politeka писала, що знавіснілий Соловйов пригрозив новим вторгненням у Крим.







