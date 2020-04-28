Російський публіцист Олександр Невзоров зробив несподівану заяву про російськомовних українців

На його думку, якщо російськомовне населення в Україні і потребує захисту, то тільки від самої Росії.

Таку думку російський публіцист висловив виданню Обозревателю.

Відповідаючи на питання, чи є необхідність захисту російськомовного населення в Україні – і на окупованих територіях, і на підконтрольних центральної влади, - публіцист запевнив:

"Його треба захищати тільки від самої Росії, тому що туди, куди приходить Росія, відразу приходять і руйнування, пожежі, обстріли, банди кримінальників. Усюди, де Росія щось бере під свою опіку, завжди трапляється що-небудь страшне".

Він пояснив, що тут справа не в тому, що Кремль – це якийсь монстр, який жадає чиєїсь крові, а тому що до влади приходять одні бандюги і мародери.

"Кремлем цілком можуть керувати найромантичніші уявлення про дійсність. Але ніяких інших виконавців цих романтичних бреднів, крім відкритих кримінальників, мародерів, бандюг і злодіїв у них немає. І здійснювати ці романтичні задуми йдуть всякі мотороли, гіві, гіркіни", - зазначив Невзоров.

Таким чином, "зрозуміло, що нічого крім як кривавого кошмару і біди вони принести не можуть, у тому числі і для російськомовних", - переконаний публіцист.

"Якщо від когось і потрібно захищати російськомовних, так це, перш за все, від будь-якого дотику з Росією", - підкреслив він.

Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.

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