Російський публіцист Олександр Невзоров зробив несподівану заяву про російськомовних українців
На його думку, якщо російськомовне населення в Україні і потребує захисту, то тільки від самої Росії.
Таку думку російський публіцист висловив виданню Обозревателю.
Відповідаючи на питання, чи є необхідність захисту російськомовного населення в Україні – і на окупованих територіях, і на підконтрольних центральної влади, - публіцист запевнив:
Штурм офісу Зеленського, повернення Януковича і новий курс валют – головне за ніч
Нова коханка Остапчука показала топ гарячих фото в крихітних бікіні: "Яка ж вона..."
Брак грошей у бюджеті, Кабмін прийняв рішення: що тепер буде з виплатами і допомогою
Банки масово закриються по всій країні, термінове звернення НБУ: "вже з першого травня..."
"Його треба захищати тільки від самої Росії, тому що туди, куди приходить Росія, відразу приходять і руйнування, пожежі, обстріли, банди кримінальників. Усюди, де Росія щось бере під свою опіку, завжди трапляється що-небудь страшне".
Він пояснив, що тут справа не в тому, що Кремль – це якийсь монстр, який жадає чиєїсь крові, а тому що до влади приходять одні бандюги і мародери.
"Кремлем цілком можуть керувати найромантичніші уявлення про дійсність. Але ніяких інших виконавців цих романтичних бреднів, крім відкритих кримінальників, мародерів, бандюг і злодіїв у них немає. І здійснювати ці романтичні задуми йдуть всякі мотороли, гіві, гіркіни", - зазначив Невзоров.
Таким чином, "зрозуміло, що нічого крім як кривавого кошмару і біди вони принести не можуть, у тому числі і для російськомовних", - переконаний публіцист.
"Якщо від когось і потрібно захищати російськомовних, так це, перш за все, від будь-якого дотику з Росією", - підкреслив він.
Нагадаємо, Невзоров розповів, коли налагодяться стосунки Росії та України.
Як повідомляла Politeka, Невзоров розповів, з чим не можуть змиритися росіяни.
Також Politeka писала, що Невзоров жорстко висловився про війну на Донбасі.