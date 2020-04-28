Українська письменниця Лариса Ніцой забила тривогу через нібито поступове культурне "поглинання" Закарпаття Угорщиною

Вона закликала владу втрутитися в ситуацію і не допустити втрати контролю над регіоном.

Жорсткий пост на цю тему Ніцой опублікувала на особистій сторінці Facebook.

"Інтервенція Угорщини в Україну вже відбулася. Відділення території Закарпаття – лише питання часу. На Закарпатті Угорщина створила мережу коледжів (в планах 150 професійних закладів) з навчанням угорською мовою для всіх учнів, хто не здав ЗНО українською мовою. Відтепер можна українського не знати і не паритися з цього приводу. Для таких українців Угорщина створила в Україні угорську освіту. І підкреслила, що мережа коледжів створена в рамках боротьби Товариства угорської культури Закарпаття (KMKSZ) за використання угорської мови і через систему освіти закарпатської угорської громади", – стверджує письменниця.

Крім того, вона зазначила, що українці Закарпаття все більш активно вивчають угорську мову. За її даними, навчання проходить в 10 районах, 37 населених пунктах, 49 точках, 206 групах.

Як пише Ніцой, в 2016 році угорській мові Угорщина навчила 21 тисячу українців. Для цього офіційним Будапештом були створені спеціальні курси на Закарпатті.

"Звертаюся до президента Зеленському. Вам що, повилазило? Ви що, не розумієте, що відбувається? Ви що, не бачите, до чого все йде? Чому ви це все дозволяєте? Чому в нашому будинку господарює сусід?" – обурилася Ніцой.

Нагадаємо, Ніцой передрекла Україні зникнення і розкрила причину.

Як повідомляла Politeka, Ніцой рознесла українців після концерту російськомовної групи.

Також Politeka писала, що Ніцой приголомшила визнанням, спливла правда.