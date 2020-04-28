Російський актор Олег Басилашвілі вважає, що військові на Донбасі повинні скласти зброю і зупинити війну

Басилашвілі висловив таку думку під час інтерв'ю російським ЗМІ.

На його думку, вже пора зав'язувати з бойовими діями і переходити до конструктивного діалогу.

"Треба припинити цю бійню. На місці повстанців я б вийшов на високий пагорб, взяв би в руки зброю, поклав його на землю і закричав: «Братці, все! Ми припиняємо стрілянину. Припиняйте і ви теж. Давайте сядемо, поговоримо…». А вміння натискати на гашетку і відчувати сексуальне задоволення від того, що ти вбив людину – це, знаєте, не геройство, а злочин", - заявив Олег Басилашвілі.

До речі, російська журналістка Ксенія Собчак поділилася своєю думкою щодо того, чий Крим

Так, Собчак заявила, що окупувавши Кримський півострів, Росія порушила існуючі міжнародні домовленості і Крим має бути повернуто Україні.

За її словами, треба провести референдум.

«Росія порушила міжнародні домовленості і, звичайно, ця територія повинна бути повернена. Повинен бути проведений якийсь референдум. Зрозуміло, це питання складне, там величезна кількість російськомовного населення», — вважає Собчак.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Прімогенов дав пихатим росіянам урок історії: "І після цього Крим споконвічно російський?".

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