Російська актриса, відома по ролі Констанції у фільмі «Д'артаньян і три мушкетери» Ірина Алфьорова зробила скандальну заяву про анексований Крим

Ірина Алфьорова виправдовувала дії Путіна, в одному з інтерв'ю заявила, що любить Росію і Путіна, а також все, що він робить. Вважає, що Путін повинен бути тираном і диктатором, інакше Росія тоді розвалиться.

І не приховує радості в інтерв'ю Собеседнику, від анексії Криму, каже, що при українській владі там була суцільна розруха.

«Якщо говорити про Крим, так, я рада цій події. Путін зробив все грамотно. Якби не він, там була б катастрофа. Зараз починають приводити в порядок», - сказала Алфьорова.

Крім того, вона захоплюється пропагандистською телепередачею «Вечір з Володимиром Соловйовим», відомою своїми фейками про Україну і українофобними висловлюваннями.

«І я скажу вам: довіряю нашому телебаченню, і не тільки в ситуації з Криму. Наприклад, люблю програми Володимира Соловйова на каналі «Росія», мені він подобається як ведучий, і я йому вірю. Люблю спостерігати диспут розумних людей», - заявила актриса.

Також у всіх бідах Росії вона винить виключно губернаторів, але ніяк не Путіна.

«Путін не може знати, як поведе далі у себе в краї людина. У президента багато роботи, він не може одночасно стежити за всіма, так і не повинен», - резюмувала вона.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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