Актриса Ада Роговцева пояснила, чому росіяни зневажливо ставляться до українців

"Війна — це наслідок радянської країни! Адже це не зіткнення російськомовних людей Донбасу з націоналістами, а конфлікт радянської свідомості з сучасними людьми, які мислять", - вважає актриса.

Також вона зазначила, що не всі росіяни погані.

"Є дуже хороші люди. Але і вони, на жаль, сьогодні всі запрограмовані на це збочене розуміння, цю доктрину, згідно з якою Україна — це якесь умовно створена держава з якимось недорозвиненою мовою. І хоч ти трісни, переконати їх не вдається", - зазначила актриса.

За її словами, зневажливе ставлення росіян до українців було присутнє завжди.

"Так, трішки як до людей другого сорту. Ми змиритися з цим не можемо, а вони не хочуть прийняти нас такими, якими ми є. Визнати нас самодостатньою нацією", - заключила вона.

Раніше, в одному з інтерв'ю, вона порівняла президента РФ з Гітлером.

"Ну ви ж бачили, як Гітлера аналізують? Ну от хіба можна її аналізувати? Так і Путіна. Як проаналізуєш диктатора? Людини, який вирішив, що він вище Бога, що він може вбивати, керувати, кроїти землі і народи", - зазначила вона.

Крім того, вона закликала співвітчизників ізолюватися від росіян, які, на її думку, вважають український народ вигаданим і не має власної мови.

Нагадаємо, Ада Роговцева спустила росіян з небес на землю.

Як Politeka писала, що Ада Роговцева зробила відверте зізнання про Росії.

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