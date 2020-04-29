Відома телеведуча Наталія Мосейчук раптово вибухнула гнівною тирадою в сторону «слуг народу»

На своїй сторінці у Фейсбуці вона обурилася тим, що на карантині чітко проявилося нерівність українських громадян перед законом, передає Politeka.net.

Вона цікавиться: чи не під час карантину люди стали покірливими «ждунами» з притупленими почуттями, які тепер задовольняються «відосиками». Особливо зачепила телеведучу історія з роботою ресторану «Велюр», який належить депутату від партії «Слуга народу» Миколи Тищенка.

«Ось що візьмеш з депутата Тищенка? Та нічого! Недорікуватий, неотесаний, одним словом, «з народу». Ага ... одне але ... його ресторан чомусь працює. Працює, Карл! Тисячі закриті, а його-«Колі котлети» - годує обраних в центрі Києва. Шановні поліцейські, Вам адресу підказати куди треба зайти?», – іронізуе Мосейчук.

Автор запитує про те, де ж служіння народу та рівність перед законом:

«Може, я не в курсі, і ресторан готує обіди для медиків Олександрівської лікарні, що по сусідству ?! Та ніби ні. А чому тоді ресторан депутата працює, а сотні по Києву - ні? Чому його криза не торкнеться, а сотні вже ніколи не відкриються?».

На цьому риторичні запитання не припинилися.

«Скільки ви будете плювати на народ? Скільки будете здвигати брови і розповідати народу «ай-ай-ай по голій с...ці порушників» ?! Найлегше було змусити країну сидіти вдома. Найважче - зробити закон один для всіх», – заявила вона.

Нагадаємо, Мосейчук звинуватила команду Порошенка у знищенні медицини.

Як повідомляла Politeka, прем'єр Шмигаль проговорився про нові терміни карантину.

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