Співачка Марія Распутіна запропонувала вирішення конфлікту між Україною і РФ

За її словами, потрібно вдатися до допомоги РПЦ.

"Потрібно проголошення Російської Православної Церкви до народів України і Росії про покаяння та спільної молитви з накладенням на себе хоча б триденного посту і молитви від серця до Господа Бога про помилування народу України", - повідомила співачка.

Вона переконана, що "Патріархії РПЦ і метрополії України потрібно одягнути на себе лахміття і вийти разом з керівниками країн і в Україні і в Росії на великі площі".

"Треба молиться, щоб Господь чуючи щирі молитви не допустив нічого злого на священній землі – колиски Святого Хрещення Русі у святому граді Києві і всієї України і нашої Росії", - вважає Распутіна.

"Акт покаяння має відбуватися на державному рівні, а ініціатива цього акта повинна виходити від Російської Православної Церкви. Адже з священного писання ми всі знаємо як "Господь помилував Ніневію і не знищив її". Дай Бог, щоб всі схаменулися!", – поділилась співачка.

Раніше ми повідомляли, що режисер Федір Бондарчук також "захотів помирити" Україну і Росію.

"Ми хочемо, щоб спільність наших народів і наших культур мала міцне майбутнє. Ось чому ми твердо заявляємо про підтримку позиції Президента Російської Федерації по Україні і Криму".

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