Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка регулярно їздить виступати на Донбас, розкритикувала український Крим
За її словами, зараз півострів "повернувся додому" і став прекрасним місцем, а в Україні нібито він страждав.
Таку думку любителька терористів висловила пропагандистському виданню Політнавігатор.
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"Там все краще і краще! Коли там була Україна, це був великий сарай нікому на х*ін не потрібний. Дуже добре, що Крим повернувся додому, і зараз там прекрасне місце. Це перлина Росії, я вважаю.
За її словами, для росіян Крим нібито став справжнім курортом, у який вони постійно їздять, адже там є все, що потрібно.
"Це найближчий курорт для нас, там є все – море, гори, чи не всі кліматичні зони. Хочеш – гори, хочеш – степи, море, ПБК або північні спортивні берега, де величезні хвилі. Начебто такий маленький, а такий концентрований", - заявила артистка.
Також раніше повідомлялося, що російська рок-співачка Юлія Чичеріна пояснила свої візити в захоплений терористами Донбас і Сирію тим, що вважає солдатів "богатирями з казок", які борються за добро.
"Донбас - це мій Сталінград. Він дозволив мені зіткнутися з потужним ворогом і не відступити. Як і в історії, адже після Сталінградської битви російська армія вже не відступала. Донбас - це школа, він загартовує мене, вчить вірності", - зазначила співачка.
Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.
Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.
Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.