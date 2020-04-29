Скандальна російська співачка Юлія Чичеріна, яка регулярно їздить виступати на Донбас, розкритикувала український Крим

За її словами, зараз півострів "повернувся додому" і став прекрасним місцем, а в Україні нібито він страждав.

Таку думку любителька терористів висловила пропагандистському виданню Політнавігатор.

"Там все краще і краще! Коли там була Україна, це був великий сарай нікому на х*ін не потрібний. Дуже добре, що Крим повернувся додому, і зараз там прекрасне місце. Це перлина Росії, я вважаю.

За її словами, для росіян Крим нібито став справжнім курортом, у який вони постійно їздять, адже там є все, що потрібно.

"Це найближчий курорт для нас, там є все – море, гори, чи не всі кліматичні зони. Хочеш – гори, хочеш – степи, море, ПБК або північні спортивні берега, де величезні хвилі. Начебто такий маленький, а такий концентрований", - заявила артистка.

Також раніше повідомлялося, що російська рок-співачка Юлія Чичеріна пояснила свої візити в захоплений терористами Донбас і Сирію тим, що вважає солдатів "богатирями з казок", які борються за добро.

"Донбас - це мій Сталінград. Він дозволив мені зіткнутися з потужним ворогом і не відступити. Як і в історії, адже після Сталінградської битви російська армія вже не відступала. Донбас - це школа, він загартовує мене, вчить вірності", - зазначила співачка.

Нагадаємо, скандальна Чичеріна вирішила приєднати до РФ не тільки Донбас.

Як писала Politeka, Чичеріна зібралася на Київ і безглуздо зганьбилася, мережа вирує.

Також Politeka повідомляла, що скандальна Чичеріна опустилася нижче плінтуса на Донбасі.