Не все так просто

Стали відомі терміни відновлення роботи громадського транспорту і міжміського сполучення в Україні

Як з'ясувалося, уряд планує зняти ряд транспортних обмежень вже 12 травня. Втім, мова йде не про повне скасування всіх пересторог. Про це йдеться в матеріалі «Апострофа».

«Ми плануємо 12 травня відновлювати активність у містах, приміське, міжміське сполучення. Це все стосується автобусних і залізничних перевезень. Але багато залежить від того, які показники поширення вірусу ми будемо мати до 12 травня. Надалі плануємо і авіасполучення», - уточнив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

У той же час він підкреслив, що деякі обмеження збережуться. Так, українці повинні будуть їздити в масках, у міському транспорті можна буде використовувати тільки сидячі місця, а по можливості буде проводитися термоскрінинг.

При цьому «Укрзалізниця» поки ніяк не прокоментувала цю заяву, посилаючись на розпорядження уряду. Однак, представники підприємства підкреслюють, що готові відновити його роботу.

Раніше ми писали про те, що поступового ослаблення карантину в Україні залишилося чекати недовго: в першу чергу відкривати будуть не всі заклади, а ті, які зможуть виконувати санітарні умови (10 квадратів на людину, контроль температури в окремих випадках, маски, дезінфекція).

Також в кінці травня-першій половині червня повинні повноцінно запрацювати метро; розважальні заклади; ресторани і кафе; заклади культури.

Нагадаємо, Україна виходить з карантину: кому і коли дозволять працювати, повний список і дати.

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Також Politeka писала, що лікарів цинічно випихають з транспорту, ніякі документи не допомагають.