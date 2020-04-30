Підприємці, які протестували під Кабінетом міністрів залишилися на ніч
Люди заявили, що облаштовуються і не збираються розходитися, повідомив телеграм-канал PavlovskyNews. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)
Представники малого і середнього бізнесу 29 квітня організували акцію протесту з вимогою послабити карантинні заходи.
В акції беруть участь близько 500 осіб, але на ніч під Кабміном залишилися тільки деякі протестувальники.
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Вдень мітингувальники частково перекрили машинами вулицю Грушевського, із-за чого правоохоронці викликали евакуатори, щоб прибрати транспортні засоби, які порушують правила дорожнього руху. У зв'язку з цим між протестувальниками та правоохоронцями стався конфлікт.
Також повідомлялося, що представники Нацполиции атакували журналіста, який висвітлював протести біля Кабміну.
В якийсь момент до кореспондентів підійшли співробітники поліції, яким не сподобалося, що журналісти стояли на проїжджій частині. Потім вже інша група правоохоронців зажадала піти з "зеленої зони" Маріїнського парку. Коли ж оператор відмовився підкоритися, його відтягли силою.
"Це гірше, ніж за часів Януковича, або точно також", - коммунтируют учасники акції відбувається.
Зазначимо, учасники протесту дотримувалися правил карантину. Вони в масках і рукавичках, а також на відстані метра один від одного. Вони вимагають дозволити роботу малого і середнього бізнесу з 1 травня з дотриманням карантинних вимог.
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Як повідомляла Politeka, поліцейські пішли в атаку під Кабміном, кадри відбувається на «антикарантинном Майдані».
Також Politeka писала, що сутички почалися під Кабміном, стягують Нацгвардію, дороги заблоковані: "Нам треба годувати сім'ї!".