Підприємці, які протестували під Кабінетом міністрів залишилися на ніч

Люди заявили, що облаштовуються і не збираються розходитися, повідомив телеграм-канал PavlovskyNews. (Щоб переглянути відео - проскролльте вниз)

Представники малого і середнього бізнесу 29 квітня організували акцію протесту з вимогою послабити карантинні заходи.

В акції беруть участь близько 500 осіб, але на ніч під Кабміном залишилися тільки деякі протестувальники.

Вдень мітингувальники частково перекрили машинами вулицю Грушевського, із-за чого правоохоронці викликали евакуатори, щоб прибрати транспортні засоби, які порушують правила дорожнього руху. У зв'язку з цим між протестувальниками та правоохоронцями стався конфлікт.

Також повідомлялося, що представники Нацполиции атакували журналіста, який висвітлював протести біля Кабміну.

В якийсь момент до кореспондентів підійшли співробітники поліції, яким не сподобалося, що журналісти стояли на проїжджій частині. Потім вже інша група правоохоронців зажадала піти з "зеленої зони" Маріїнського парку. Коли ж оператор відмовився підкоритися, його відтягли силою.

"Це гірше, ніж за часів Януковича, або точно також", - коммунтируют учасники акції відбувається.

Зазначимо, учасники протесту дотримувалися правил карантину. Вони в масках і рукавичках, а також на відстані метра один від одного. Вони вимагають дозволити роботу малого і середнього бізнесу з 1 травня з дотриманням карантинних вимог.

⚡️Предприниматели под Кабмином заявили, что обустраиваются и остаются на ночь. Люди недовольны, что из-за карантинных мер их бизнес не может нормально работать. Подробнее - http://t.me/joinchat/AAAAAEs2DrjLH5BBFz5A9Q Сегодня прямой эфир на PavlovskyNews прямо из под Кабинета министров где ночуют предприниматели. Gepostet von Pavlovsky News am Mittwoch, 29. April 2020

Нагадаємо, що Романенко передбачив Україні третій Майдан: «Вмовляти більше ніхто не буде».

Як повідомляла Politeka, поліцейські пішли в атаку під Кабміном, кадри відбувається на «антикарантинном Майдані».

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