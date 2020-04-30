Медична реформа в Україні обернулася справжньою катастрофою для медиків, ситуація тільки погіршується

Як повідомляє Politeka.net, про страшні нововведення розповіла лікар-психіатр з Києва Наталія Стримовська на своїй сторінці в Facebook.

За словами медика, в Україні "зараз реальні хроніки Армагедону…". Так в КНПКЛ "ПСИХІАТРІЯ", де вона працює, в останній рік практично всі 35 ліжок зайняті гострими хворими. З ними на добу залишаються дві санітарки і медестра.

"Санітарка отримує близько 3500 грн в місяць, Медсестра близько 5000. Я лікар-психіатр вищої категорії зі стажем роботи 17 років отримую на руки 8000 грн. Плюс побої, плювки, матюки та постійна моральна травма від споглядання божевілля і людського горя", - підкреслила Наталія Стримовська.

З 1 квітня в Україні розпочався другий етап медичної реформи, запущений ще Уляною Супрун. За словами лікаря, замість обіцяних покращень медиків почали урізати зарплату до голої ставки. А крім того, почали скорочувати співробітників.

"Я в люті, і мені шалено-шалено-шалено соромно за цю довбану країну, за цих безголових і аморальних, злочинних людей, які сидять у владі. Глибокий сором і спустошення. Крах медицини. Крах психіатрії", - обурилась Наталія Стримовська.

Її пост отримав широкий резонанс у ЗМІ та соціальних мережах. Психіатр випустила ще один, в якому розповіла про інші проблеми.

"Не думала, що проблеми нашої лікарні так універсальні, думала, що це тільки ми такі страждальці, виявилося, майже всі державні медики. Схоже, що соціальну медицину цілеспрямовано руйнують, це дивно в наші часи", - поділилася вона.

Наталія Стримовська припустила, що питання руйнування української медицини давно вирішили представники влади. Саме тому ніхто вже не дбає про зарплати медиків.

"Процес пішов і гроші на оплату нашого праці закінчилися. Що ще дуже неприємно - вперше на моїй пам'яті деякі заяви і обіцянки деяких наших начальників виявилися чистою брехнею. Втішаю себе думкою, що їх обдурили їх начальники", - заявила Стримовська.

Лікар вважає, що влада перевіряють українців на міцність. І ніякої програми по поліпшенню медицини насправді немає.

"Що стосується реформи, то на мій погляд в тому вигляді, як зараз нам її пропонують, це не продумана і професійна реформа, а експеримент на людях в польових умовах. Спробуємо і подивимося, що вийде, авось хтось виживе", - підсумувала Стримовська.

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