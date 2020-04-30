Український телеведучий, актор і письменник Антін Мухарський жорстко пройшовся по російськомовним українцям

На думку телеведучого російськомовні українці, які за 29 років незалежності не перейшли на державну мову, фактично є росіянами.

За його словами, бути чи не бути українцем – свідомий вибір кожного. Він розповів про це журналістам видання Обозреватель.

"Наші доморощені малороси досі намагаються бути голубами миру, але насправді є об'єктами маніпуляції з боку Російської імперії, яка чітко розуміє – чия мова, того країна", – підкреслив телеведучий.

На його думку, всі українці, які розмовляють мовою агресора, є россиянями.

"Я висловлю крамольну для багатьох думку. Для мене російськомовні українці – це росіяни. Я пройшов стадію аналізу ситуації і зрозумів, що ніяк не відрізнити українця в Мюнхені, Нью-Йорку або в Стамбулі, якщо він говорить російською. Для мене це росіянин. А потім виявляється – "я українець, дуже люблю Україну, я з Харкова, Одеси, але так вийшло, що я не можу розмовляти..." – зазначив Мухарський.

Актор розповів, що він теж виріс в російськомовній родині, але він вчинив інакше і зробив свій свідомий вибір, розмовляючи українською.

"Мої батьки і все оточення були російськомовними. Але це свідомий вибір. Якщо на 29-му році незалежності ти говориш по-російськи – це твій свідомий вибір "російського світу". Крапка", – сказав він.