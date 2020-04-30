Російський артист естради і клоунади, актор кіно Юрій Гальцев зробив пропагандистське заяву про Крим і Україну



Юрій Гальцев є одним з підписантів заяви в підтримку Путіна і анексії Криму, а також злісний порушник українського законодавства щодо перетину кордону України – неодноразово відвідував окупований Крим.

Крім того, він вважає, що всі кримчани моляться на Путіна і Росію, про що розповів в інтерв'ю vokrug.tv.

"З Кримом Путін увійде в історію. А якби трохи раніше заворушилися, то і в Україні таких катастрофічних наслідків не було б", - заявив скандальний актор.

У війні на Донбасі звинувачує українську владу, ніби вона "вбила в Донецьку і Луганську 6500 дітей і ще говорить щось про міжнародне право".

"Вдумайтеся, шість з половиною тисяч вбитих під бомбардуваннями дітей у Донецьку та Луганську. Тільки дітей! А керівники України при цьому міркують про міжнародне право, намагаються побудувати демократію! Мені не можна бути ні політиком, ні міліціонером – я б всіх покарав по повній", - розповів Гальцев.

Також раніше повідомлялося, що Авраам Руссо розповів в одному з російських ЗМІ про те, як зараз виглядають відносини між Росією і Україною і яке їх чекає майбутнє.

За його словами ніякого братства між країнами не буде, принаймні, в найближчі роки, так і Україна ніколи не стане частиною Росії, цього можна досягти лише повномасштабною війною.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Прімогенов дав пихатим росіянам урок історії: "І після цього Крим споконвічно російський?".

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