Російський артист естради і клоунади, актор кіно Юрій Гальцев зробив пропагандистське заяву про Крим і Україну
Юрій Гальцев є одним з підписантів заяви в підтримку Путіна і анексії Криму, а також злісний порушник українського законодавства щодо перетину кордону України – неодноразово відвідував окупований Крим.
Крім того, він вважає, що всі кримчани моляться на Путіна і Росію, про що розповів в інтерв'ю vokrug.tv.
"З Кримом Путін увійде в історію. А якби трохи раніше заворушилися, то і в Україні таких катастрофічних наслідків не було б", - заявив скандальний актор.
Квітень наостанок зіпсує настрій українцям: кого накриють дощі з грозами
Євген Кошовий із "Квартал 95" постраждав на вокзалі, подробиці біди: "Їхав у Луганськ"
Скандальна Бузова в міні невдало прикрилася, розставивши ноги: "П'яненька чи що?"
Рахунки клієнтів Привату під загрозою, екстрене звернення банку: що відбувається і як врятувати гроші
У війні на Донбасі звинувачує українську владу, ніби вона "вбила в Донецьку і Луганську 6500 дітей і ще говорить щось про міжнародне право".
"Вдумайтеся, шість з половиною тисяч вбитих під бомбардуваннями дітей у Донецьку та Луганську. Тільки дітей! А керівники України при цьому міркують про міжнародне право, намагаються побудувати демократію! Мені не можна бути ні політиком, ні міліціонером – я б всіх покарав по повній", - розповів Гальцев.
Також раніше повідомлялося, що Авраам Руссо розповів в одному з російських ЗМІ про те, як зараз виглядають відносини між Росією і Україною і яке їх чекає майбутнє.
За його словами ніякого братства між країнами не буде, принаймні, в найближчі роки, так і Україна ніколи не стане частиною Росії, цього можна досягти лише повномасштабною війною.
Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».
Як повідомляла Politeka, Прімогенов дав пихатим росіянам урок історії: "І після цього Крим споконвічно російський?".
Також Politeka писала, що Лещенко поставив дикий ультиматум Україні: "Росія відразу Крим віддасть, якщо...".