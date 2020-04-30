Російський продюсер Андрій Разін обурився кількістю пропаганди на російському ТБ

За його словами, він "вже втомився від багатогодинних розповідях про Україну".

"Вважаю, що канали "НТВ" і "Перший канал" потрібно переформатувати, тому, що Росія настільки втомилася від України і щоденної багатогодинної інформації про неї, що це – перебір. Росія, ми можемо хоча б на хвилину забути про них і поговорити, наприклад, про Білорусь. Та що ж це таке?" – обурився продюсер.

Крім того, він вважає таку надактивність пропагандистів провокацією проти президентів України і Росії.

"Зупиніть вже це свавілля. Просто вже чути неможливо, вже бачити неможливо мордобій, вже неможливо бачити одні й ті ж пики, які дратують все населення Росії. Мені здається, що це – провокація проти Зеленського і Путіна", – резюмував він.

Раніше, російський продюсер вибухнув гнівом у бік президента України Володимира Зеленського.

Приводом для цього послужили чутки про можливе призначення в Кабмін України Михайла Саакашвілі.

«Хочу назавжди викреслити зі свого життя президента України. Володимир Зеленський призначає віце-прем'єром України цього вбивцю російських солдатів, вбивцю власного народу, мучителя, негідника Михайла Саакашвілі. Я розумію, що Російська Федерація ніяких справ з цим негідником мати не буде, як ніколи не мала справ з вбивцями. Тому я думаю, що Україна цим рішенням відсунула себе від Росії на багато-багато років», – зазначив Разін.



Нагадаємо, продюсер "Ласкавого мая" Разін завдав смертельну образу Пугачової і Леонтьєву.

Як писала Politeka, Разін розкрив скандальне минуле Баскова, від такої ганьби вже не відмитися.

Також Politeka писала, що автор хіта «Білі троянди» став інвалідом і живе в злиднях.